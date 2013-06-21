Концепцию проекта закона о государственно-частном партнерстве 21 июня одобрили в Совмине Беларуси

Новости Беларуси. Хороший знак инвесторам и бизнесменам. Концепцию проекта закона о государственно-частном партнерстве 21 июня одобрили в Совмине. Документ призван способствовать дальнейшему развитию диалога между государством и бизнесом, привлечению инвестиций в экономику, совершенствованию транспортной и социальной инфраструктуры.

В ближайшее время Правительство изучит все детали, для того, чтобы в будущем закон эффективно работал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Маргелов, председатель Республиканской конференции предпринимательства:

Закон о государственно-частном партнерстве нужен, концепция, я думаю, хорошая. Закон будет как правовое поле для нашей практической деятельности. Определить четко обязанности сторон при тех или иных формах взаимодействия.

Совсем недавно Червенский рынок в Минске сменил прописку. Вместо точек на улице теперь современные роллеты. Для реализации продуктов питания — торговый центр.

Анджела Кууракевич, продавец:

Там были очень плохие условия, здесь нам очень удобно, у нас очень хорошие большие роллеты.

Владимир Ятчук, покупатель:

Материалы отличные, рынок хороший.

В историю Минска этот рынок войдет теперь и как удачное совершенствования городской инфраструктуры, и как первый пример государственно-частного партнерства. Это когда органы власти и предприниматели совместно осуществляют подобный проект. С одной стороны выделение земли и подведение коммуникаций, с другой — доведение дела до финала. В итоге жители получают современный объект.

Александр Калинин, председатель ОО «Белорусский союз предпринимателей»:

Более 700 человек трудоустроены. Результат государственно-частного партнерства положительный. Та социальная задача, которая ставилась Мигорисполкомом, она решена. Пример, когда можно сотрудничать, но опыт показал, что лучше решать такие вопросы не в рамках инвестиционного договора, а в рамках создания государственно-частного партнерства.

На необходимость совершенствования формы диалога государства и бизнеса обращал внимание и Президент. Вопрос в центре внимания во всем мире. Речь идет, прежде всего, о строительстве дорог, здравоохранении, коммунальном хозяйстве, инновационной сфере. Чтобы такие проекты быстрее внедрялись в жизнь, необходимо взаимодействие власти и предпринимателей. Таких примеров взаимного сотрудничества должно стать больше и в Беларуси. В Правительстве сегодня министры и представители деловых кругов рассматривали Концепцию закона государственно-частного партнерства.

К слову, подобный закон уже принят во многих странах мира - Японии, Германии, Польше, Южной Корее, Украине, Молдове и других. Результат работы механизма государственно-частного партнерства и знаменитая Эйфелева башня в Париже.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Для государства эта модель важна. Она дает экономию бюджетных средств, мы ускоренными темпами развиваем инфраструктуру, а инфраструктура для нас важна, потому что мы должны привлечь иностранный капитал, хорошие дороги, гостиницы, аэропорты... И, соответственно, выигрываем мы все с вами, потому что мы получаем достаточно хорошего качества товары, услуги.