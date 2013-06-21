Прямой эфир

Концепцию проекта закона о государственно-частном партнерстве 21 июня одобрили в Совмине Беларуси

21 июня 2013 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хороший знак инвесторам и бизнесменам. Концепцию проекта закона о государственно-частном партнерстве 21 июня одобрили в Совмине. Документ призван способствовать дальнейшему развитию диалога между государством и бизнесом, привлечению инвестиций в экономику, совершенствованию транспортной и социальной инфраструктуры.

В ближайшее время Правительство изучит все детали, для того, чтобы в будущем закон эффективно работал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Маргелов, председатель Республиканской конференции предпринимательства:
Закон о государственно-частном партнерстве нужен, концепция, я думаю, хорошая. Закон будет как правовое поле для нашей практической деятельности. Определить четко обязанности сторон при тех или иных формах взаимодействия.

Совсем недавно Червенский рынок  в Минске сменил прописку. Вместо точек на улице теперь  современные роллеты. Для реализации продуктов питания — торговый центр.

Анджела Кууракевич, продавец:
Там были очень плохие условия, здесь нам очень удобно, у нас очень хорошие большие роллеты.

Владимир Ятчук, покупатель:
Материалы отличные, рынок хороший.

В историю Минска этот  рынок войдет теперь и как удачное совершенствования городской инфраструктуры, и как первый пример государственно-частного партнерства. Это когда органы власти и   предприниматели совместно осуществляют подобный проект. С одной стороны выделение земли и подведение коммуникаций, с другой — доведение дела до финала. В итоге жители получают современный объект.

Александр Калинин, председатель ОО «Белорусский союз предпринимателей»:
Более 700 человек трудоустроены. Результат государственно-частного партнерства положительный.  Та социальная  задача, которая ставилась Мигорисполкомом, она решена. Пример, когда можно сотрудничать, но опыт показал, что лучше решать такие вопросы не в рамках инвестиционного договора, а в рамках создания государственно-частного партнерства.

На необходимость совершенствования формы диалога государства и бизнеса обращал внимание и Президент.  Вопрос в центре внимания во всем мире.  Речь идет, прежде всего, о  строительстве дорог,  здравоохранении, коммунальном хозяйстве, инновационной сфере. Чтобы такие  проекты быстрее внедрялись в жизнь, необходимо взаимодействие власти и предпринимателей. Таких примеров взаимного сотрудничества должно стать больше и в Беларуси. В Правительстве сегодня  министры и  представители деловых кругов рассматривали Концепцию закона государственно-частного партнерства. 

К слову, подобный  закон  уже принят во многих странах мира - Японии, Германии, Польше, Южной Корее, Украине, Молдове и других. Результат работы механизма  государственно-частного партнерства и знаменитая Эйфелева башня в Париже.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Для государства эта модель важна. Она дает экономию бюджетных средств, мы ускоренными темпами развиваем инфраструктуру, а инфраструктура для нас важна, потому что мы должны привлечь иностранный капитал, хорошие дороги, гостиницы, аэропорты... И, соответственно, выигрываем мы все с вами, потому что мы получаем достаточно хорошего качества товары, услуги.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Государственная политика # Виктор Маргелов # Ирина Новикова # Александр Калинин # ОО «Белорусский союз предпринимателей» # Академия управления при Президенте Республики Беларусь # Республиканская конференция предпринимательства

Другие новости рубрики

Все новости
Раскрыто уголовное дело об убийстве двух малолетних детей в Солигорске
20 июня 2013 15:01

Раскрыто уголовное дело об убийстве двух малолетних детей в Солигорске

Сегодня принят законопроект об усилении мер ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения
19 июня 2013 12:32

Сегодня принят законопроект об усилении мер ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения

В Беларуси ужесточат ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
19 июня 2013 10:43

В Беларуси ужесточат ответственность за вождение в нетрезвом состоянии