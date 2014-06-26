В Беларуси увеличат минимальный стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов для назначения пенсий с 5 до 10 лет

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии завершили очередной законотворческий сезон. 26 июня на рассмотрении у сенаторов 17 законопроектов. Среди них – вопросы пенсионного обеспечения.

Будет увеличен минимальный стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов для назначения пенсий с 5 до 10 лет.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Нам важны все работы, нам важны люди, которые выполняют свою деятельность. Есть высокооплачиваемые, есть те, которые оплачиваются ниже, но мы сейчас работаем над тем, чтобы все-таки увеличить удельный вес в этой пенсионной формуле длительности работы, то есть эти стажевые требования должны оцениваться более высоко.

Вслед за депутатами сенаторы одобрили также и изменения в закон о безопасности дорожного движения.

Всего же за время работы 4 сессии было рассмотрено более 60 законопроектов, многие из них имели широкий общественный резонанс. Одними из самых обсуждаемых стали вопросы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Эта тема волнует всех без исключения. Во время работы сенаторов над законопроектом о здравоохранении в Совет Республики поступило около 50 коллективных обращений, более тысячи подписей было под ними. Свои предложения по улучшению деятельности в сфере здравоохранения высказали общественные, религиозные организации, отдельные граждане.

Пользуясь случаем, хотелось бы с этой трибуны поблагодарить всех, кто искренне болеет за нашу страну, вносит свои замечания и предложения по совершенствованию национального законодательства.