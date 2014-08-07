В Беларуси ограничили лимиты ввоза товаров

Новости Беларуси. В Беларуси ввели новый лимит ввоза товары, ввозимые заядлыми путешественниками. Такие меры принял таможенный комитет. Ограничения коснулись продуктов питания, алкоголя, одежды, техники и других товаров. Причем, нововведения носят рекомендательный характер. А это значит, что в случае, когда количество ввозимого явно превысит норму, именно сотрудник таможни будет принимать решение о дальнейшей судьбе багажа.

Часто ли ездите? От ответа на этот вопрос теперь будет зависеть, нужно ли платить за товары, которые везет домой путешественник. По сути, изменения коснутся только тех, кто пересекает границу не реже, чем раз в два месяца. Для остальных требования остались прежними. 5 литров алкоголя, 10 пачек сигарет, полдесятка кило продуктов. Также раз в год можно провести бытовую технику.

Сложнее с теми, кто путешествует чаще. Раз в месяц, в пятнадцать дней, единожды в неделю и каждый день. К ним таможнники начнут присматриваться и сократят список бесплатных товаров. Не без индивидуального подхода. Решать — нужно платить за минимальный перевес или нет — будет начальник таможни.

Владимир Орловский, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Если автомобиль малолитражка, а он везет шины для джипа, то колеса либо шины мы не признаем товаром для личного пользования. Для граждан, которые пересекают в служебные командировоки, для отдыха, то это распространяться не будет.

Впрочем, пограничники могут и пойти навстречу, если, скажем, семья везет из Польши кухонный шкаф, по весу больше чем разрешенные полсотни кило. И оплату пошлины сочтут ненужной. Хотя, на практике — наоборот. На границе говорят: появился класс бизнесменов-ходоков, которые несколько раз на дню успевают пересечь рубеж с напитком из «дьюти-фри». Теперь лимит для тех, кто это делает реже, чем раз в неделю на машине — литр. Норма для пешеходов или велосипедистов – пол-литра в 7 дней.

Дмитрий Парфенов, заместитель начальника таможенного поста «Брузги»:

Конфликтных ситуаций не было, ещё раз подчеркну: граждане все информированы и знают. Так же обращаются за консультациями к должностным лицам таможенных органов.

Ситуация на пропускных пунктах показывает: те кто пересекают границу с завидной регулярностью об изменениях знают. Как и то, что новые нормы носят рекомендательный характер. Инспектор будет принимать конкретное решение в каждом отдельном случае. Этот факт некоторых туристов заставляет задуматься: не станут ли они жертвой превышения полномочий, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

— Я думаю я не совсем защищен в этом плане. Мне кажется, они должны руководствоваться определенными правилами и законами. Каждый сам будет решать — это не очень хорошо с моей точки зрения.

Чужую продукцию — дешевле и, в некоторых случаях, качественней — везут из той же Польши и Литвы. В опрделенном смысле, таможенные нововведения и есть защиты отечественного производителя. Но последнему в таком случае адресовано вот это мнение:

— Надо улучшать качество белоруского товара, а не запрещать импортное.