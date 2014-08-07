В каком случае можно избежать выплат за консьержа?

Житель Гродно задает вопрос:

У нас в доме товарищества собственников присутствует консьержка. Мне лично она не нужна. Можно ли мне как-то избежать выплат по ней?

Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии с жилищным кодексом Республики Беларусь Вы обязаны оплачивать платежи, которые относятся к содержанию дома и другие соответствующие коммунальные услуги. Оплата консьержки не входит в список обязательных платежей, которые предусмотрены действующим законодательством. Платить за услуги консьержки должны лишь те члены товарищества, кто за нее проголосовал.