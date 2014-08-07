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Засчитывается ли при определении пенсии в стаж время обучения на дневном отделении?

07 августа 2014 12:57
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Житель Слуцка задает вопрос:
Я в свое время училась на дневном отделении института. После 3 курса учебу бросила. Будет ли при определении пенсии засчитано время в стаж 3 года обучения на дневном отделении?

Елена Мойсейчик, юрист:
Стаж работы для начисления пенсии засчитывается во время обучения на дневной форме получения образования. В данной ситуации достаточно получить соответствующую справку, которая говорила, что вы на протяжении 3 лет получали высшее образование на дневной форме образования. Стаж будет учитан с учетом данного образования.          

# Высшее образование в Беларуси # Консультация юриста # Елена Мойсейчик

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