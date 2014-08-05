Новости Беларуси. В Беларуси изменится порядок предоставления земельных участков.

Площадки для строительства объектов придорожного сервиса в пригородных зонах Минска и областных центров будут предоставляться исключительно по результатам аукционов.

Это же касается и реконструкции производственных баз и предприятий при необходимости возведения капитальных строений.

С 2015 года вводится запрет на создание в пригородной зоне Минска новых садоводческих товариществ и дачных кооперативов.

Свободные земельные участки также будут предоставляться по результатам аукционов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.