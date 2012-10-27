Яма без ограждения зияет посреди двора по улице Либкнехта. Кого она поймает?

Доказано: грязевые ванны полезны для здоровья. Жители дома номер 92 по улице Либкнехта с этим с недавних пор категорически не согласны. Потому что грязевая ванна, точнее, яма в их дворе, несет не оздоровление, а возможные хронические неприятности.

Екатерина Сергееня:

Несколько недель назад, наверное, недели 2, здесь теплосети проводили какие-то работы. Работы закончились, а яма осталась. Плиточку они аккуратненько сложили, а яма осталась в таком состоянии.

Действительно, картина неприглядная. Со стороны похоже на полосу препятствия или противопехотные заграждения. На жалобу пехоты, точнее, жителей дома, представитель УП «Минских тепловых сетей» отвечает уверенно и бодро.

Анцелиович Александр Львович, заместитель главного инженера по ремонтам филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Работы начаты 26 сентября, были в течение 4х дней выполнены. После этого силами Минских тепловых сетей произведена засыпка траншеи. 19 октября после обильных осадков произошло проседание грунта.

То есть на взгляд специалистов все закономерно. Но это - с точки зрения физики и природы вещей. С точки зрения законодательства от ямы несет душком. А порой и угрозой.

Анцелиович Александр Львович, заместитель главного инженера по ремонтам филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Вообще мы, тепловые сети, в течение 20-30 дней выполняем весь комплекс работ с полным благоустройством. Благоустройство места раскопки производить сразу после засыпки траншеи не представляется возможным, так как требуется, чтобы прошло определенное время для усадки грунта.

Усадка усадкой, но если вдруг произойдет несчастный случай, то ответственность ляжет и на «Минские тепловые сети». В виду отсутствия ограждения.

Екатерина Сергееня:

Ограждения стояли вокруг ямы полностью. Через некоторое время они исчезли.

Куда пропали ограждения, никто не знает. Можно лишь предполагать, что в настоящее время они уже благополучно пристроены на каком-нибудь дачном участке. Жителей, особенно имеющих детей, это беспокоит.

Екатерина Сергееня:

Даже из соображений безопасности. Здесь много детей в это дворе, и я сама неоднократно наблюдала, как они вокруг этой ямы ковыряются. Рядом находится детская площадка.

Действительно, стихийно образовавшаяся песочница, а в дождливую погоду - грязевая ванна - может нанести серьезный урон здоровью.

Екатерина Сергееня:

В темное время суток у нас двор освещается очень плохо, и тот, кто не знает о наличии этой ямы, может запросто туда упасть и покалечиться.

Жертв пока нет. Но если ничего не измениться, они обязательно будут. И тогда непременно возникнут вопросы: «Кто виноват?» и «За чей счет будет банкет, точнее лечение?»

Юрий Перевозков, адвокат ОО «Правозащита»:

В данной ситуации ответственность за надлежащее состояние прилегающей к дому территории несет обслуживающая организация. Насколько мне понятно из вопроса — это непосредственно ЖЭС. Необходимо обратиться в ЖЭС с требованием, во-первых, огородить опасный участок территории двора, во-вторых, требовать, чтобы эту яму все-таки закопали. И, помимо этого, дать письменный ответ, в котором указать, в какие сроки данная яма будет устранена.

Действительно, невзирая на то, что именно специалисты «Минсктеплосетей» вырыли своими руками яму, прежде всего жильцы должны призывать к ответу коммунальщиков из своего ЖЭС. Так как именно с последней организацией у жильцов заключен договор на обслуживание. В том числе и дворовой территории в надлежащем состоянии. И уже потом администрация ЖЭС может обратиться в суд с иском к «Минским тепловым сетям». Но это жильцов должно волновать мало. Им, как и всем нам, нужны безопасность и удобство. Именно за это мы ежемесячно платим деньги.