Можно ли получить деньги за бракованную обувь, если срок гарантии уже истек?

Одними из первых высокие каблуки начали носить не женщины, а монгольские мужчины. Ноги, облаченные в обувь на высоких каблуках, не выскальзывали из стремени во время верховой езды. Минчанка Анжелика Ераховец выбирала сапоги на каблуках отнюдь не для конных прогулок. Но лошади ржали бы от качества приобретенной в одном крупном магазине обуви.

Анжелика Анатольевна Ераховец:

Выбрала там себе пару женских сапог, приобрела.

Женское счастье Анжелики было недолгим. Подошва сапог не выдерживала не только критики, но и ежедневной носки. Как это часто бывает, брак в товаре мы обнаруживаем сразу после того, как заканчивается гарантийный срок. Не стала исключением и Анжелика.

Анжелика Анатольевна:

А так как зная, что сроки носки сапог два года, а гарантийный срок уже прошел, я не стала возвращаться в магазин за возвратом суммы денег, утраченных за покупку, а обратилась в Общество прав защиты потребителей за проведением экспертизы обуви.

Итак, не желая вступать в споры с товароведом магазина, а то, что они возникнут, Анжелика не сомневалась, женщина отправилась за заключением эскперта. Напомним, что экспертиза – удовольствие не бесплатное.

Анжелика Анатольевна:

Оплатила 300 тысяч сумму за проведение экспертизы.

Анжелика Анатольевна считает себя грамотным потребителем, и она знала, что в случае подтверждения заводского брака продавец обязан возместить расходы на ее проведение в течение семи дней. Но это, напомним, при условии, что в обуви обнаружится брак производственного характера. И он обнаружился.

Майя Ярославовна Жарко, эксперт товаров народного потребления:

Главными и единственными причинами дефектов на этой обуви были нарушения технологические. Технологические нарушения, которые выявились при затяжке, при приклеивании подошвы, при сборке заготовок. При тщательном рассмотрении выявилось, что на момент продажи обувь не соответствовала ГОСТу 26167 — обувь повседневная.

Обрадовавшись тому, что экспертиза подтвердила низкое качество обуви, Анжелика с документом отправилась в магазин.

Анжелика Анатольевна:

Когда заведующая магазина со мной разговаривала, она сказала: «Раз у нас с Вами не было спора о возврате денег, значит, сумму денег за сапоги мы возвращаем Вам, а экспертиза — это была Ваша идея, добровольно Вами проведена, мы Вам эту сумму денег не вернем».

Такой ответ женщину не удовлетворил. И еще бы! Ведь получается, что 300.000 она выбросила на ветер? Но и администрацию магазина можно понять. Вполне возможно, что претензия по поводу качества сапог была бы решена сразу, без проведения экспертизы.

Дарина Гулюта, юрист:

В данном случае магазин поступил неправомерно, то есть отказал потребителям в возмещении расходов на проведение экспертизы.

Действительно, каждый потребитель имеет право на экспертизу. Но только суд решит, была ли она необходимой. В нашем случае продавец решил, что нет.

Анжелика Анатольевна:

В ответ мне пришел письменный отказ, что деньги не будут мне возвращены.

В недавней судебной практике был подобный случай, и тогда судья принял решение в пользу магазина, так как счел, что расходы на проведение экспертизы не являлись необходимыми. Что, впрочем, не помешало потребителю взыскать деньги за моральный ущерб.

Дарина Гулюта, юрист:

В судебном порядке будет заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя, а также денежной компенсации морального вреда.

Итак, как мы говорили выше, именно судья решит, была ли необходимость в проведении экспертизы. Что касается компенсации морального вреда, то она будет однозначно начислена и взыскана. Дело лишь в размере. И не факт, что последний погасит стоимость экспертизы.

В любом случае, пример Анжелики Анатольевны заслуживает уважения. Именно благодаря таким принципиальным покупателям производителям и продавцам однажды станет невыгодно гнать и продавать брак.