Страшная череда обстоятельств. Минчанин, лишившись пальца на неисправном станке, запил адскую боль водкой. Теперь считается, что он лишился пальца из-за пьянства

Минчанин Андрей уже не один год работает столяром-станочником на заводе. За годы работы добился мастерства и уважения. А теперь может остаться и безработным, и инвалидом на всю жизнь.
Андрей Бабинович:
За неделю до моей травмы станок уже был категорически неисправен. Естественно, я работал. Потому что мне говорили: «если ты не хочешь работать, то увольняйся».
Андрею нужно было кормить семью и оплачивать съемную квартиру. Он и работал, тем самым нарушая все правила техники безопасности, заведомо зная, что станок неисправен.
Андрей Бабинович:
Пятница, надо мной стояло с утра до вечера 5 начальников, контролировали процесс работы. Даже помогали из-под станка выносить доски, чтобы люди собирали их, крутили. И естественно, меня очень сильно торопили. Я был измотан.
Падая от усталости, Андрей не мог уже так внимательно контролировать процесс. Станок ходил ходуном. Его рука соскочила и попала под ножи.
Андрей Бабинович:
Руку поднимаю, выключаю станок, смотрю на свою руку, что там осталось, у меня висит этот палец, понимаете, меня начинает колотить.
Будучи в состоянии аффекта и чувствуя адскую боль, мужчина вспомнил о том, что у него была припасена бутылка водки.
Андрей Бабинович:
Как русский человек, чтобы боль утолить, вместо всяких нашатырей, выпил водки.
Естественно, когда мужчину завезли в больницу, анализ крови показал наличие алкоголя. Теперь Андрею грозит увольнение по статье за нахождение на рабочем месте в нетрезвом состоянии, причем без выплаты больничных. Пока руководство завода отказывается от каких-либо комментариев.
Главный инженер предприятия:
Работает около тысячи человек, к каждому же не приставишь надсмотрщика.
Случайное шоковое стечение обстоятельств, или мужчина действительно проработал весь день, будучи в нетрезвом состоянии, узнать невозможно.
Валентина Завадская, юрист:
Он может быть лишен страховых выплат, если будет установлено, что единственной причиной травмы является алкогольное опьянение.
Если в ходе расследования на производстве будут обнаружены другие причины травмы, такие как неисправные станки, отсутствие инструктажа по технике безопасности, мужчина получит свое больничное пособие. Но возможно в меньшем размере.
Валентина Завадская, юрист:
Если будет установлено что это несчастный случай на производстве, единственной причиной которого не явилось состояние алкогольного опьянения, наниматель должен принять его на работу, предоставить ему другую работу в связи с медицинским заключением и, если необходимо, переобучить его за свой счет.
Но все это лишь в том случае, если обнаружатся другие причины травмы. В противном случае Андрей не получит ничего и будет уволен по статье.
Андрей Бабинович:
У меня повреждены три пальца: одного практически нет, там маленькая фаланга осталась, Третий наполовину. А второй палец у меня чуть больше ногтя. И врачи сказали, что будут в дальнейшем смотреть, может инвалидность.
Пока же Андрей ходит на перевязки и живет за счет жены, надеясь на то, что результаты расследования окажутся в его пользу.
Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:
городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.