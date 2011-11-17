Страшная череда обстоятельств. Минчанин, лишившись пальца на неисправном станке, запил адскую боль водкой. Теперь считается, что он лишился пальца из-за пьянства

Минчанин Андрей уже не один год работает столяром-станочником на заводе. За годы работы добился мастерства и уважения. А теперь может остаться и безработным, и инвалидом на всю жизнь.

Андрей Бабинович:

За неделю до моей травмы станок уже был категорически неисправен. Естественно, я работал. Потому что мне говорили: «если ты не хочешь работать, то увольняйся».

Андрею нужно было кормить семью и оплачивать съемную квартиру. Он и работал, тем самым нарушая все правила техники безопасности, заведомо зная, что станок неисправен.

Андрей Бабинович:

Пятница, надо мной стояло с утра до вечера 5 начальников, контролировали процесс работы. Даже помогали из-под станка выносить доски, чтобы люди собирали их, крутили. И естественно, меня очень сильно торопили. Я был измотан.

Падая от усталости, Андрей не мог уже так внимательно контролировать процесс. Станок ходил ходуном. Его рука соскочила и попала под ножи.

Андрей Бабинович:

Руку поднимаю, выключаю станок, смотрю на свою руку, что там осталось, у меня висит этот палец, понимаете, меня начинает колотить.

Будучи в состоянии аффекта и чувствуя адскую боль, мужчина вспомнил о том, что у него была припасена бутылка водки.

Андрей Бабинович:

Как русский человек, чтобы боль утолить, вместо всяких нашатырей, выпил водки.

Естественно, когда мужчину завезли в больницу, анализ крови показал наличие алкоголя. Теперь Андрею грозит увольнение по статье за нахождение на рабочем месте в нетрезвом состоянии, причем без выплаты больничных. Пока руководство завода отказывается от каких-либо комментариев.

Главный инженер предприятия:

Работает около тысячи человек, к каждому же не приставишь надсмотрщика.

Случайное шоковое стечение обстоятельств, или мужчина действительно проработал весь день, будучи в нетрезвом состоянии, узнать невозможно.

Валентина Завадская, юрист:

Он может быть лишен страховых выплат, если будет установлено, что единственной причиной травмы является алкогольное опьянение.

Если в ходе расследования на производстве будут обнаружены другие причины травмы, такие как неисправные станки, отсутствие инструктажа по технике безопасности, мужчина получит свое больничное пособие. Но возможно в меньшем размере.

Валентина Завадская, юрист:

Если будет установлено что это несчастный случай на производстве, единственной причиной которого не явилось состояние алкогольного опьянения, наниматель должен принять его на работу, предоставить ему другую работу в связи с медицинским заключением и, если необходимо, переобучить его за свой счет.

Но все это лишь в том случае, если обнаружатся другие причины травмы. В противном случае Андрей не получит ничего и будет уволен по статье.

Андрей Бабинович:

У меня повреждены три пальца: одного практически нет, там маленькая фаланга осталась, Третий наполовину. А второй палец у меня чуть больше ногтя. И врачи сказали, что будут в дальнейшем смотреть, может инвалидность.

Пока же Андрей ходит на перевязки и живет за счет жены, надеясь на то, что результаты расследования окажутся в его пользу.

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