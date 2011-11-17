С 1 января за автохлам в Минске владельцы будут раскошеливаться, хотят они этого или нет

Целый год во дворе дома по ул. Гомарника, 7 стоят безвыездно три бесхозных автомобиля. Красный Фольксваген давно заржавел и начал разваливаться. Увы, но до дворового автохлама никому нет дела.

Во всех цивилизованных странах мира, пришедшие в негодность автомобили немедленно попадают на переработку. К примеру, в Германии Правительство ввело в действие программу, согласно которой владелец старого автомобиля сдает его на металлолом и получает компенсацию в размере нескольких тысяч евро, которую можно потратить только на покупку нового автомобиля. В Беларуси вопрос «что делать с автохламом», пока остается открытым.

Анатолий:

Никто не знает, что делать с этими машинами.

Обращался в милицию – отфутболивают в домоуправление, домоуправление на милицию.

Анатолий пытается выяснить, кто же ответственен за вывоз брошенных автомобилей? Коммунальные службы, ГАИ, экологи, суды или чиновники? До недавнего времени закона, регулирующего утилизацию автохлама, не было.

Станислав Соловей, старший инспектор ГАИ МВД РБ:

9 августа 2011 года подписан Указ Президента РБ №348 «О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств». Согласно этому указу, который вступает с 1 января, весь транспорт неэксплуатируемый, который находится на дворовых территориях, будет фиксироваться. Это будут делать либо сотрудники ГАИ, либо работники ЖЭС.

В соответствие с данным Указом, наконец определены ответственные организации за процесс освобождения дворовых территорий от бесхозных авто.

Пока машина эвакуируется лишь в том случае, если ее владелец нарушил правила парковки. С 1 января, когда указ вступит в силу, при выявлении брошенного автомобиля, коммунальные службы будут выяснять его собственника и направлять ему уведомление. Согласно которого, в течение 30 дней владелец должен либо привести в порядок своего «железного коня», либо переместить его на охраняемую стоянку, либо утилизировать. Если хозяин машины никак не реагирует, то коммунальщики самостоятельно эвакуируют ее на охраняемую стоянку.

Станислав Соловей, старший инспектор ГАИ МВД РБ:

Если в течение трех месяцев собственник не обращается для того, чтобы забрать свое транспортное средство, тогда ЖЭС может обратиться в суд для того, чтобы права собственности на транспортное средство перешли к нему. После решения суда этот автомобиль снимается с учета с последующей его утилизацией.

При этом все затраты, связанные с эвакуацией и размещением машины на охраняемой стоянке, автовладелец обязан будет возместить. Учитывая, что эвакуация стоит порядка 200-400 тысяч, а стоянка около 40 тысяч за сутки, отрекаться от своей «ласточки» и оставлять ее гнить на улице не стоит. Во избежание хлопот и дополнительных расходов, лучше заняться утилизацией добровольно.

Станислав Соловей, старший инспектор ГАИ МВД РБ:

Необходимо обратиться в ГАИ по территориальности, снять автомобиль с учета и после этого организовать доставку своего автомобиля в пункты приема металлолома.

Если в вашем дворе на протяжении нескольких месяцев гниет проржавевшая «старушка» на спущенных колесах, вы можете позвонить в центральную диспетчерскую ЖРЭО своего района и сообщить об этом. Именно коммунальные службы при согласовании с ГАИ будут решать дальнейшую судьбу автомобиля.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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