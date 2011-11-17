Как наказать магазин, который не желает признавать товар дефектным и возвращать деньги?

Принцип работы электрического плиткореза заключается в том, что пильный диск нуждается в охлаждении. Для этой цели используется вода, которая заливается в специальную емкость внутри устройства. Только вот незадача - как только Федор включает плиткорез, из него фонтаном льется вода. Причем во все стороны, а Федор еле успевает бегать за тазиками и тряпками.

Получив образование по специальности «облицовщик-плиточник», минчанин Федор Павловский решил открыть свое дело и заняться ремонтом квартир, в частности, укладкой керамической плитки. Приобрел необходимый инструмент - электрический плиткорез - на сумму в размере 800 тысяч бел рублей



Федор Павловский:

В торговом центре «Град» купил плиткорез. Там его включили без воды, проверили - он работает. Я приехал домой, включил его с водой, оттуда вода начала через верх вся вытекать на пол.

Продавцы сказали, что нужно идти к эксперту от их магазина. Я туда подъехал, он мне написал заключение, что в плиткорезе дефектов заводских не обнаружено.

Довольно знакомая ситуация: экспертиза от магазина не выявляет никаких дефектов. Выходит, что вода, разбрызгивающаяся в разные стороны, в том числе и на электропровод, это нормальное явление?

Федор Павловский:

Эксперт сказал, что купите какой-нибудь тазик, что-то приспособьте.

Только наш герой покупал не насос, а серьезную технику для работы. Федор не растерялся и обратился к независимому эксперту, чтобы перепроверить заключение экспертизы, проведенной в сервисном центре магазина.

Федор Павловский:

Согласно заключению экспертизы, плиткорез имеет недостаток. Данный недостаток носит конструктивный характер. Это выражается в том, что распространяющаяся вода может попасть на электрический шнур, что в конечном итоге может привести к короткому замыканию.

Поэтому использовать плиткорез небезопасно, и тому есть подтверждение независимого эксперта. Сейчас Федору необходимо отправить продавцу письменную претензию с одним из требований: заменить товар на другой или вернуть потраченные на плиткорез денежные средства.

Федор Павловский:

Законом о защите прав потребителей предусмотрен семидневный срок для удовлетворения требований покупателя. Если требование потребителя не будет удовлетворено, то ему необходимо обратиться с иском в суд.

Кстати, помимо замены и возврата денег, Федор имеет полное право потребовать возмещение расходов, связанных с проведением независимой экспертизы.

Надеемся, что суд, если таковой состоится, определит, кто прав и кто виноват. И разберется, почему разные эксперты дают разные заключения.

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