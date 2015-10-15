Новости Беларуси. Совет Республики ратифицировал Договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Китаем. Документ был подписан главами государств в Минске в мае 2015-го года. Также парламентарии рассмотрели порядок предоставления иностранной безвозмездной помощи. Специально для этого проанализировали опыт Казахстана, России, Австрии, Великобритании, США и ряда других государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Скакун, директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь:

Отменена норма регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности данной помощи. Второе — физические лица освобождены от уплата налога на доходы, получающие эту помощь до 200 базовых величин. Еще одно новшество — ограничение по ввозу имущества этой помощи в нашу страну, имеющих ограничения по срокам годности.