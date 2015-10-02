2 октября депутаты приняли законопроект о государственно-частном партнерстве

Новости Беларуси. Бюджет 2016 года должен быть предельно прагматичным. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко. 2 октября открылась восьмая сессия белорусского парламента. Как отметил спикер нижней палаты, основываться нужно на реалистичных оценках и прогнозах. По-прежнему сохранит финансовый документ социальную направленность. Кроме того, актуальным остается и требование, что каждый вложенный в экономику рубль должен давать отдачу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В вопросах планирования на первое место следует выдвигать прибыль и рентабельность. Индикативное планирование призвано помочь предприятиям, отраслям и регионам активнее использовать свои конкурентные преимущества, реализовывать экспортный потенциал.

Валерий Бороденя, член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Будет, вероятно, внесен проект закона об индикативном планировании. И там будут прописаны новые подходы, которые будут больше делать уклон не на административный фактор, а на инициативу людей, на их самостоятельность, и это должно дать результат.

Всего же в повестке дня восьмой сессии Палаты представителей 36 документов. Это законопроекты, которые планируется принять в первом и втором чтениях, 13 ратификаций международных договоров. Самый обширный блок вопросов — экономический. В него вошёл и проект закона о государственно-частном партнерстве. Его 2 октября приняли в первом чтении.

Виктор Валюшицкий, председатель постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Закон о государственно-частном партнерстве — это достаточно инновационный законопроект. Риски берет на себя и государство, и бизнес. И в результате мы должны получать инфраструктурные объекты. Это тема очень перспективная. К примеру, в той же Франции государственно-частное партнерство дает 7% ВВП. Государство должно показать привлекательность для бизнеса в том или ином объекте. Бизнесу должно быть интересно заниматься этой работой.