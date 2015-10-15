Белорусские депутаты ратифицировали соглашение по общему миграционному пространству с Россией

Новости Беларуси. В нижней палате парламента сегодня, 15 октября, рассмотрели больше десятка вопросов в сфере экономики, безопасности, права и образовании. Одним из самых резонансных стал вопрос о возрастной маркировке информационных продуктов. С помощью такого знака законотворцы планируют ограничить от детей информацию, которая может принести вред несовершеннолетним.

Депутаты 15 октября также приняли сразу несколько законопроектов в рамках Союзного государства. В частности, проголосовали за обмен сведениями о гражданах Беларуси и России, в отношении которых действуют ограничения на выезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Шитько, заместитель председателя постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Совместная у нас имеется база данных на тех лиц, которым запрещен въезд, допустим, на нашу территорию или на территорию Российской Федерации. Сегодня эта ратификация позволит все эти вещи объединить, чтобы мы действовали совместно, имея базу данных компьютерную. Это будет очень способствовать именно этим вопросам и защиты национальных интересов, и безопасности наших государств, и так далее.