Работники «Геосервиса» под страхом выселения вынуждены оплачивать неэксплуатационные расходы общежития

Эти люди лишены личного пространства, они не могут полностью распоряжаться своим личным временем, они вынуждены детально знать интимную жизнь соседей. Все это, по мнению, философа Соловьева, превращает этих людей в телесных субъектов, не принадлежащих самим себе. Так это или нет, мы попробуем разобраться.

Слово «паноптикон» в переводе с греческого означает выставлен на глазах у всех. Коренной борисовчанин Андрей Филиппов в середине девяностых отправился в столицу за высшим образованием и лучшей долей. И сегодня на глазах у всех мужчина готов подытожить свой опыт покорения столицы.

Андрей Филиппов:

В феврале 1998 года я устроился сюда работать на УП «Геосервис». Уволился отсюда в марте 2008 года. Отработал я добросовестно 10 лет.

За 10 лет добросовестного труда Андрей стал не только профессионалом высокого класса, но и также мужем и отцом двоих сыновей. Увы, построив семью, мужчина не смог построить дом, поэтому дружно, но тесно семья жила в ведомственном общежитии.

Андрей Филиппов:

Естественно, что когда я увольнялся оттуда, я прекрасно знал, что если человек отработает 10 лет по старому положению об общежитиях, то меня тогда не смогут из общежития выселить.

Действительно, согласно договору, некогда подписанному Филипповым, его выселение было невозможным. Но на то и существуют чиновники, чтобы осложнять жизнь гражданам.

Андрей Филиппов:

Где-то пару лет назад администрация ЖКХ УП «Геосервис» решила пойти на такой хитрый шаг. Они решили перезаключать со всеми договоры, заставить людей, ну как заставить, попросили очень нежно, ласково перезаключать договоры.

Новый договор существенно отличался от прежнего. В нем появился странный пункт о том, что жильцы обязаны оплачивать убытки, связанные с содержанием общежития.

Андрей Филиппов:

Для меня последней каплей стало то, что когда стали выставлять счета на уплату так называемых неэксплуатационных расходов. Мы не все расходы оплачиваем, часть расходов ложится на плечи предприятия.

Согласно действующему законодательству мы не обязаны проводить оплату неэксплуатационных расходов. Это амортизация, содержание здания, водоканализация, теплоэнергия, электроэнергия, радио, телевидение, охрана, услуги связи, информационно-консультационные услуги, охрана труда, стирка белья, подписка, расчеты по оплате труда, расчет по социальному страхованию, содержание собак и прочие затраты. Вопрос: а собственно на каком основании мы это все должны оплачивать?

Естественно, народ возмутился и стал роптать. Чиновники были готовы к такому развитию событий и предупредили, что либо жильцы оплачивают неэксплуатационные расходы и продолжают проживать в общежитии, либо договор с несогласными не будет перезаключен. И тогда здравствуй, улица.

Алеся Мазаник:

Я проработала в «Геосервис» 12 лет и пару месяцев. И в прошлом году в апреле я оттуда уволилась. После чего в начале этого года мне пришла бумага на возмещение убытков по содержанию общежития за прошлый год. Сумма была такая: 4 млн. 243 тыс. Потом при моем первом обращении мне пересчитали, оказывается, надо было не за год, а только за 9 месяцев. При этом ни объяснений, ни одной затраты мне не понятно. То есть те же материалы, написана сумма 24 млн. 982 тыс., я не могу понять на что.

По словам жильцов, администрация объявила на них открытую охоту. После работы или рано утром их встречали работники общежития и требовали подписать документы.

Отдельные жильцы в итоге сдавались и выплачивали выставленную сумму, мотивируя это страхом выселения.

Андрей Филиппов:

Таких, которые попали в такую ситуацию, достаточно много. Я не знаю, как это называется юридическом языком, но в нашем простом понимании — это шантаж.

Жильцов, которые готовы бороться до конца, оказалось достаточно много. Это понятно, немногие семьи способны ежеквартально доплачивать за коммуналку по два миллиона рублей. Самые настойчивые писали официальные письма, обращались к директору организации, но на все доводы приходил ответ, в котором излагалось, что платежи как бы добровольные. На армейском языке — добровольно-принудительные. Потому что все понимают, что если не оплатишь, то могут не продлить договор найма.

Игорь Конкулевский, начальник ЖКХ УП «Геосервис»:

Мы не ставим вопрос о вашем выселении. Освобождение из общежития происходит только через суд. Мы можем только подать документы. Сегодня, по моим сведениям, никто не ставит вопрос о вашем освобождении. Мы ставим вопрос только о проведении договора в соответствии с законодательством.

Золотые слова! Высокопарные, убедительные, и подтверждающие старую истину, что закон как дышло. Вот только повернуть вспять закон руководителю общежития не по силам. Андрей Филиппов может спать спокойно.

Виктория Осипова, адвокат:

Он не обязан перезаключать данный договор, поскольку он проживает в общежитии на основании договора, который был заключен в соответствии с требованиями законодательства, которые действовали в тот момент. Новое положение об общежитиях, утвержденное постановлением Советом Министров № 269, действительно, предусматривает новую редакцию типового договора. Однако в ней не содержится норм, обязывающих перезаключать договор, с лицами, которые были заселены ранее.

То есть, по сути, на лицо самоуправство и шантаж, прикрываемое руководством общежития словами о законодательстве.

Игорь Конкулевский, начальник ЖКХ УП «Геосервис»:

Сегодня ситуация такая, у нас три общежития, где проживают около 900 человек. У нас тут проживает 14 предприятий в системе Министерства юстиции. И они за своих работников возмещают нам убытки. Например, за 2014 год у нас убытки составили 1 млрд 700 млн. Но раньше у нас была дотация с государства. Но за 2015 год мы не получили ни копейки. Соответственно, мы обратились в феврале месяце в Министерство архитектуры, к нашему министру, есть письмо. На 40 процентов у нас в этом году сократилось строительство.

Чиновника можно понять, но кому сейчас легко? Если не получается свести концы с концами, то вытрясти из рядового жильцы последнее — это выход? В любом случае, вмешательство «Добро пожаловаться!» сделало свое дело. Списки жильцов, которые должны оплатить суммы за неэксплуатационные расходы исчезли с информационного табло.

Согласитесь, это прекрасно возвращаться домой и знать, что тебя там ожидают. И совсем отвратительно возвращаться домой и знать, что тебя там поджидают.

Надеемся, жильцов общежития больше не будут поджидать вахтер и комендант с сомнительными бумажками.