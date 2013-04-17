Следственный комитет завершил работу по делу МММ-2011

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении организованной группы руководителей финансовой пирамиды МММ-2011.

За незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с получением дохода в особо крупном размере, обвиняется 13 человек. Ранее они занимали различные должности в структуре финансовой пирамиды.

Всего же по делу допрошено более 3 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Свою деятельность финансовая пирамида осуществляла следующим образом: на открытые расчетные счета белорусских банков граждане вносили денежные средства как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, полагая, что получат доход, в несколько раз превышающий действующие на тот момент ставки по депозитным вкладам банков РБ. МММ-2011 осуществляла свою деятельность в нарушение действующего законодательства без регистрации юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на свою деятельность.