Минчанин втайне сдавал квартиру сожительницы по предоплате и исчезал с деньгами

Новости Беларуси. По предоплате и без обязательств. Втайне от жены минчанин сдавал квартиру, правда, ни один из потенциальных жильцов в нее так и не заселился. От действий хозяина жилья пострадало десять человек. Схема была нехитрой — предприимчивый молодой человек подыскивал нанимателей по объявлениям, брал залог, затем под различными предлогами медлил с освобождением жилплощади и в итоге исчезал. Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Газета объявлений. В рубрике «Аренда квартир» спрос значительно превышает частные предложения. Практический каждый желает обойти агентов и выйти непосредственно на хозяина жилья. Вот только где гарантия того, что последний не окажется мошенником?

Герой этого сюжета — Вадим - попросил изменить его голос и не показывать лица. Мужчина искал квартиру, а нашел головную боль. Поначалу все складывалось вполне удачно. Хозяин жилья сам позвонил по объявлению и предложил уютную двушку на улице Клумова. Приемлемая цена и даже скидка за предоплату. Вадим сразу же отдал нужную сумму.

Только новоселье не состоялось. Арендодатель не уставал придумывать отговорки: то авария, то прорыв трубы в доме, приезд на лечение бабушки и даже ее похороны. Истории становились все изощреннее, а доверия оставалось все меньше.

Потерпевший:

До последнего он предлагал сдать квартиру, то есть, чтобы мы никуда не обращались, в милицию. Говорил, подождите. В конце концов, уже не дожидаясь ни заселения, ни денег, мы обратились в милицию.

Мошенника задержали в тот же день. Отсутствие за его плечами криминального прошлого, как ни странно, упростило задачу. Двадцатипятилетний минчанин, получая залог со всех потенциальных арендаторов, оставлял расписки с указанием своих паспортных данных.

К слову, квартира принадлежала его гражданской жене. За два месяца работы сомнительной схемы женщина даже не подозревала, чем промышляет сожитель.

Сейчас на столе у следователей семь заявлений, однако скоро их станет больше. Уже известно, обманутых нанимателей более десяти.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер Партизанского РУВД Минска:

В данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество, его действиям дается правовая оценка. УВД администрации Партизанского района города Минска обращается с просьбой к гражданам: все те, кто пострадали от действий данного лица, обращаться в указанное управление.

У этой криминальной истории закономерный финал. А ведь началась она с банальной семейной ссоры: гражданская жена задержанного упрекнула его за отсутствие работы. И тот выбрал легкую схему наживы. Как оказалось, с тяжелыми последствиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.