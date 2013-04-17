В законодательстве Беларуси впервые появится определение «допинг в спорте»

Новости Беларуси. Определение «допинг в спорте» впервые появится в национальном законодательстве Беларуси. А статус национальной сможет получить только одна федерация в каждом виде спорта.

Депутаты палаты представителей приняли сегодня в первом чтении проект закона «О физической культуре и спорте». Действующий закон принимался в 1993 году. Со временем он устарел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Мы говорим о том, что сегодня нужно комплексно подходить к проведению антидопинговой политике. Это комплекс и технических мероприятий. Сегодня мы и в Парламенте обсуждали, и докладывали о том, что мы планируем техническое дооснащение, переоснащение в этом направлении. У нас уже сегодня создана в Минздраве отличная лаборатория, которая соответствует самым современным международным требованиям, и это подтверждали международные специалисты антидопингового агентства. Кроме того, предстоит выработать все остальные технические мероприятия для того, чтобы пройти аккредитацию. Мы такую задачу сегодня ставим.

Депутаты планируют принять также поправки в некоторые кодексы. Они связаны с подготовкой резерва, спортсменов высокого класса, Обучением педагогов в сфере физкультуры и спорта. А предприятиям будут рекомендовать сделать досуг своих работников более насыщенным и интересным.

Вадим Девятовский, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Через закон, я надеюсь, что все руководители предприятий будут создавать условия для занятий физической культурой и спортом. И это, наверное, не только пятиминутка, но и после работы. Во-первых, чтобы за счет предприятия могли быть организованы эти условия. Качественные поправки повлияют на процесс, чтобы спорт был еще более доступен, чтобы развивать спорт.

Простые физические упражнения были весьма популярны в советские времена. Гимнастика на предприятиях, школах, вузах — одним словом везде коллективы выходили на зарядку, которая транслировалась по всесоюзному радио. Не заниматься спортом считалось плохим тоном.

А в обеденный перерыв сотрудники администрации первомайского района Минска прямо в коридоре собираются на зарядку. Ее проводят по очереди. Казалось бы, всего несколько минут — зато тонус на весь день.

Хоть сам Девятовский не любит вспоминать инцидент на олимпиаде в Пекине, когда он, завоевав серебро, из-за ошибки допинг-контроля был лишен награды (заслуженную медаль спортсмену вернули), но эта история, в том числе, повлияла на решение разработчиков в законопроекте дать твердое определение «допинг в спорте», уточнить случаи и порядок проведения контроля. Здесь закрепили и нормы спортивной дисквалификации.

К слову, в Минске построят комплекс, где будет общежитие для спортсменов, а также новое помещение для Национального антидопингового агентства. Ему в свою очередь предстоит пройти международную аккредитацию.

Александр Ванхадло, директор Национального антидопингового агентства:

Особенно это важно перед Чемпионатом мира по хоккею 2014 года, поскольку нам доверили проведение допинг контроля, а это очень высокое доверие. И мы будем обязаны какое-то время хранить пробы, которые будем брать у хоккеистов.

Так как Беларусь все чаще становится хозяйкой первенств мирового масштаба, отдельные пункты в законе отведут волонтерскому движению и обеспечению общественного порядка.

Депутаты поддержали идею привлекать к спорту не только во время чемпионатов, но и каждый день, даже на рабочих местах.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Вообще все реально, в том числе и производственная гимнастика. Впервые мы на законодательном уровне предлагаем стимулировать людей, которые занимаются физической культурой.

Законопроект депутаты приняли в первом чтении. Разработчикам теперь предстоит учесть все пожелания. Документ станет первой ступенью к созданию в Беларуси кодекса о физической культуре и спорте.