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В Минске раскрыт подпольный колбасный цех, работавший два года

09 апреля 2013 07:10
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Новости Беларуси. Продукция с душком. Минская милиция раскрыла подпольный колбасный цех. Конфисковано почти полтонны опасного товара.

Незаконный бизнес на своем подворье организовала жительница Минского района. Сырье она приобретала на одном из столичных рынков, там же и продавалась уже готовая продукция — как минимум на пяти торговых точках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Новик, пресс-офицер Центрального РУВД:
Как установлено сотрудниками УРТЭП Мингорисполкома, продажа осуществлялась как минимум на 5 торговых точках на протяжении двух лет, причем производство осуществлялось с нарушениями санитарных и эпидемиологических норм.

# Криминал # Конфискация

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