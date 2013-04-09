В Минске раскрыт подпольный колбасный цех, работавший два года

Новости Беларуси. Продукция с душком. Минская милиция раскрыла подпольный колбасный цех. Конфисковано почти полтонны опасного товара.

Незаконный бизнес на своем подворье организовала жительница Минского района. Сырье она приобретала на одном из столичных рынков, там же и продавалась уже готовая продукция — как минимум на пяти торговых точках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Новик, пресс-офицер Центрального РУВД:

Как установлено сотрудниками УРТЭП Мингорисполкома, продажа осуществлялась как минимум на 5 торговых точках на протяжении двух лет, причем производство осуществлялось с нарушениями санитарных и эпидемиологических норм.