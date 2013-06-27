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Самые распространенные правонарушения в Минской области – сбор и заготовка лома чёрного металла

27 июня 2013 09:49
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Новости Беларуси. Вопросы незаконной предпринимательской деятельности обсудили на заседании в хозяйственном суде Минской области. Самые распространённые административные правонарушения связанны со сбором и заготовкой лома чёрного металла с целью его дальнейшей реализации. 

Почти полсотни протоколов были составлены также в отношении таксистов, которые занимались нелегальным извозом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Далинчук, заместитель председателя хозяйственного суда Минской области:
Основное количество материалов, которые поступают в суд, обеспечивают нам налоговые органы. За прошлый год мы рассмотрели 1400 материалов, а за эти неполные полгода - около тысячи. То есть рост на лицо. Из всех поступивших материалов порядка 40% связанны с незаконной предпринимательской деятельностью.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Хозяйственный суд Минской области

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