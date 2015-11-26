С 26 ноября белорусы могут находиться в Израиле без визы 90 дней

Новости Беларуси. Безвизовый режим начал действовать 26 ноября между Беларусью и Израилем. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано в Минске в сентябре 2014 года. Теперь белорусы смогут находиться на территории Израиля без визы 90 дней в течение 6 месяцев с даты первого въезда. Столько же граждане Израиля могут гостить в Беларуси.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Мы рекомендуем гражданам Республики Беларусь в ходе личных собеседований четко объяснять характер поездки (туристическая, гостевая, деловая) и указывать сроки своего пребывания в Израиле. Во избежание проблем на контроле въезжающим рекомендуется иметь при себе обратные билеты с фиксированной датой, полис медицинского страхования, финансовые средства в достаточном объеме. Это могут быть и наличная валюта, это могут быть трэвел-чеки и банковские карточки.

Стороны также договорились сохранить за собой право отказать во въезде в свое государство гражданам, которых считают нежелательными, или сократить срок их пребывания на своей территории. Соглашение о безвизовом въезде правительства подписали сроком на год, но если ни одна из сторон не решит прервать действие документа, он будет продлеваться автоматически, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Рачинская-Спивакова, временный поверенный в делах Государства Израиль в Республике Беларусь:

Безвизовое соглашении обычно влияют на процент именно туристов, которые въезжают в государство. В несколько раз увеличивается количество туристов, и сами поездки приобретают такой спонтанный характер. И это будет, я уверена, способствовать укреплению способствовать укреплению связей между двумя государствами, потому что поток людей увеличится, и контакты будут налаживаться.

И, конечно же, мы рассчитываем на то, что и бизнес-связи тоже в этой связи укрепятся.