Первые итоги реализации Декрета №6 подвели в Минске

Новости Беларуси. Беларусь активно противостоит наркоугрозе. Первые итоги реализации Декрета №6 26 ноября подвели в Минске. Представители профильных ведомств и эксперты сошлись во мнении, что активная борьба с распространением наркотиков в сети Интернет, профилактика, а также социальная реабилитация больных наркоманией позволила в течение года добиться значительных результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Михневич, первый заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Самое главное – это сокращение спроса и предложения наркотиков. Второе, на что бы хотелось обратить внимание, это, прежде всего, мы считаем, это главнейший индикатор деятельности как правоохранительного блока в целом по пресечению каналов поступления наркотиков. В том числе изобличение и нейтрализация лиц, которые занимаются сбытом наркотических веществ на 16% количество лиц, доставленных с передозировкой. Стало меньше на 40% фактов летальных исходов.

Василий Лосич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

На уровне ОБСЕ заинтересовались нашим опытом. И уже получено согласование о том, что ориентировочно в феврале на базе Республики Беларусь будет международная конференция под эгидой ОБСЕ именно по раскрытию преступлений в сфере интернета.