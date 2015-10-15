Новый законопроект защитит детей Беларуси от вредной информации благодаря возрастному ограничению

Новости Беларуси. В Беларуси детей намерены защитить от вредной информации. Такой законопроект одобрили 15 октября депутаты в первом чтении.

Теперь в кино, книгах, компьютерных играх и программах будет указано, с какого возраста можно пользоваться этой информацией. Знаки 6+, 12+ и 18+ помогут ограничить несовершеннолетних от сцен насилия или, например, нецензурной лексики.

Этот законопроект стал одним из самых обсуждаемых в Палате представителей. Всего парламентарии рассмотрели больше десятка вопросов: в сфере экономики, безопасности, права и образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Лазовская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Такая необходимость нужна прежде всего для того, чтобы защитить в первую в первую очередь детей и подростков от информации, которая может нанести вред их здоровью, их эмоциональному, интеллектуальному развитию.