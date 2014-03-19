Работодатель не выплачивал зарплату минчанке, отрицая ее работу

Героиня этого сюжета утверждает, что работала до седьмого пота, но конфликта с начальством так и не избежала.

Когда минчанка Галина Молчан устроилась на работу продавцом в столичный магазин по улице 50 лет Победы, ее радости не было предела. Во-первых, она была уверена, что профессия продавца — ее призвание! Что называется, дело всей жизни.

Вероника Цвирко, корреспондент СТВ:

Этот зеленый фартук продавца женщине пришлось спрятать далеко в шкаф сразу после того, как месяц она проработала в магазине.

Начиналось все стандартно и безобидно.

Галина Молчан:

20 декабря я пришла на стажировку. 25 декабря мне уже сказали работать самостоятельно. Со 2 января меня должны были оформить как продавца. Я написала заявление, отдала трудовую книжку и работала.

Труханов Александр, директор ЧУП «Касание»:

Она пришла и сказала, что у нее большой опыт. Женщина пенсионного возраста, вернее, она уже на пенсии. У нее большой опыт в торговле. Мы обрадовались. Сказали, очень хорошо! Давайте, Галя, покажите свои способности. Дали ей форменную одежду.

14 февраля, как обычно, Галина, не предчувствуя беды, вышла на работу. Когда рабочий день подходил к завершению, к Галине подошел директор магазина и, как она утверждает, прилюдно ее унизил: мол, работница она отвратительная, ничего не умеет и пользы от нее никакой.

Труханов Александр:

Женщина пыталась себя показать. Все практически, что она пыталась сделать и показать свои способности в торговле, совершенно ничего не получалось.

От такой публичной порки директора Галина расстроилась до слез и, схватив верхнюю одежду, чуть ли не убежала из магазина. Согласитесь, трудно сохранять равновесие, когда начальник, что называется, рубит с плеча.

Труханов Александр:

Не хочется как человека обидеть Галину, но, например, мною было замечено: не помыть руки после туалета. Не только как женщине некрасиво, но продавцу вообще это невозможно.

Галина Молчан:

Я плакала целый день, на следующий день вечером я поехала за зарплатой. На что он сказал: чего ты приехала? Снова начал отчитывать.

Старая пословица гласит: Я начальник – ты дурак! Ты начальник – я дурак. Галина испытала народную мудрость на себе.

Галина Молчан:

17 февраля я прихожу к Александру Ивановичу и говорю: отдавайте трудовую и рассчитайте меня. Он отдает мне трудовую. Открыла — здесь записи нету, ничего, хоть я и писала заявление о приеме на работу.

Женщина стала требовать оформления, расчета и трудовую книжку. В ответ услышала угрозу уволить ее по статье. Едва сдерживая слезы, Галина Федоровна отправилась к участковому и написала заявление об оскорблении и унижении.

Надежда Довыдовская, адвокат:

Если факты оскорбления будут подтверждаться только пояснениями самого потерпевшего, то есть вот этого вот работника, конечно, дать 100% гарантии, что будет вынесено постановление о привлечении административной ответственности за оскорбления нанимателя, никто не даст эти гарантии. Но если есть хотя бы один свидетель, диктофонные записи, то в этой связи шансы будут увеличены.

Но пока суд да дело. Время ведь не стоит на месте. Галине Федоровне хотелось отстоять не только свою честь, но и заработанные деньги! У директора магазина своя версия. Он утверждает, что Галина Федоровна Молчан у них не работала, а проходила курс обучения.

По словам Александра Ивановича, Галина Молчан утверждала, что она профессионал в торговле до мозга костей.

Труханов Александр:

Когда посмотрели в трудовую книжку, оказалось, что она была фасовщицей последний раз на виталюре. Перед этим она была уборщицей, посудомойкой в столовой и все. Вышла на пенсию. По сути дела она сама нас обманула.

Вообще ситуация странная. Директор магазина заявляет, что Галина Федоровная отработала, точнее, отучилась менее недели. Галина утверждает, что отработала в магазине более месяца. И у нее тому есть свидетели и доказательства. Хорошо хоть то, что руководство не отрицает, что вообще знакомо с Галиной Федоровной.

Труханов Александр:

Наша вина в том, что мы сразу вовремя не оформили эту женщину. Бухгалтерия у нас не своя, выездная, а там были свои проблемы. А наш бухгалтер заболела, а исполняющая обязанности была занята. Так получилось, что сразу мы ее не оформили, а сейчас конфликт.

Руководителя торгового предприятия можно понять. Сегодня продавцы, кассиры, фасовщицы и грузчики на вес золота. Едва ли не в каждом магазине висят объявления о поиске сотрудников. И конфликт, тем более публичный, руководителю совершенно ни к чему.

Труханов Александр:

На предложение решить какие-то вопросы мирным путем или каким-то другим, сказала, что я вам устрою что-то. И в среду приехала со съемочной бригадой СТВ.

Магазин мирно торговал, когда съемочная группа приехала и попыталась разобраться на месте. Однако чудесным образом распорядок заведения был радикально изменен.

Диалог с работниками магазина:

—Здравствуйте, а почему магазин закрыт?

— У нас зависли кассы.

— Понятно. А кто-то из начальства есть?

— Пока никого нет. Поэтому и закрыли.

Вера, покупатель:

10 мин тому назад шла в магазин. Магазин закрывается прямо перед носом по непонятным причинам.

Зависание кассовых аппаратов можно понять. Не каждый день в заведение приезжает телевидение. Тем более не за молоком и не за колбасой. Интерес был следующий. Почему гражданку Молчан не оформили официально и почему взяли на работу без санитарной книжки! Уже позже директор магазина признает неправоту.

Труханов Александр, директор ЧУП «Касание»:

У нее санкнижки не было. Она пришла из другого магазина. Для нас было очевидно, что какие-то документы у нее были.

Мотивация руководителя по-человечески понятна. Но вот по закону он поступил неверно. Трудовую книжку следовало оформить с первого дня работы.

Надежда Довыдовская:

Все же это нарушение порядка увольнения и в определенной степени, я полагаю, можно говорить, о взыскании даже среднего заработка за время вынужденного прогула, если будет доказано, что в связи с тем, что в труд книжке не было записи об увольнении, человека не принимали на другую работу.

Галина, как и обещала директору – слово сдержала! Шум подняла немалый. На всю страну. И теперь, чувствуя себя хозяйкой положения, на уговоры не идет.

Труханов Александр:

За эти несколько дней, которые она проходила у нас обучение, мы предлагали ей компенсацию. За потраченное время, нервы, но она отказалась. На то есть и свидетели. За ней даже бегали. На что она сказала: нет, будем разговаривать с вами в другом месте.

Так получилось, что другим местом оказалась программа «Добро пожаловаться». Именно у нас, по сути, сложился своеобразный диалог между Галиной Федоровной и Александром Ивановичем. Сегодня последний понимает, что не стоило быть столь категоричным.

Труханов Александр:

Наш магазин шаговой доступности. Нас знают, мы знаем детей покупателей, в конце концов, мы знаем каждую собаку, которую привязывают рядом. Работаем давно. Такое впечатление, что эта женщина пришла только для того, чтобы сфабриковать этот конфликт.

Здесь Александр Иванович не прав, на наш взгляд. Нам показалось, что Галине Федоровне действительно хотелось работать, но как-то не сложилось. Потому, не найдя понимания у руководителя и чувствуя себя беспомощной, обратилась на горячую линию телеканала СТВ.

Данный сюжет СТВ помог минчанке получить Галине Молчан свои заработанные деньги от работодателя.