Как в Беларуси отмечают Всемирный день защиты прав потребителей?

Новости Беларуси. 15 марта состоялся еще один праздник: Всемирный день защиты прав потребителей. В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник Управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Ирина Николаевна Барышникова.

Как этот праздник обычно проходит в нашей стране?

Ирина Барышникова, начальник Управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой:

Этот праздник празднуется не только в нашей стране, это всемирный праздник, День потребителя, и в этот праздник все мероприятия призваны напомнить, что мы все – потребители. Основная задача этого праздника – провести как можно больше информационных мероприятий, позволяющих повысить правовую грамотность потребителя. Проводятся пресс-конференции, горячие линии. Все мероприятия направлены на то, чтобы повысить знания потребителей до такой степени, чтобы они смогли самостоятельно защитить свои права.

У нас есть примеры, прямо из древности, как раньше поступали с некачественным товаром и с продавцом, который продал этот некачественный товар. Например, в Австрии в 15 веке, если продавец продавал прокисшее молоко, его заставляли его выпить. Продавца тухлых яиц забрасывали этими яйцами. Понятно, что в 21 веке так с продавцами не поступают. Какие меры принимаются по защите потребителей и наказанию продавца?

Ирина Барышникова, начальник Управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой:

Я полагаю, как и в прошлые века, так и сегодня, потребитель имеет право на качество и безопасность товара. Конечно, таких жестких наказаний мы не применяем сегодня, но есть Административный кодекс, который устанавливает административную ответственность в виде штрафа. Допустим, за реализацию просроченного товара можно привлечь к административной ответственности в виде штрафа в размере до 500 базовых величин.

Если покупатель приходит в магазин и ему не выдают чек или, например, садится в такси, а таксист берет цифру из головы? Куда ему обратиться?

Ирина Барышникова, начальник Управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой:

Есть законодательство, которое четко устанавливает порядок применения кассовых аппаратов. И если в данном торговом объекте должен быть кассовый аппарат, и потребителю обязаны выдать чек. В данном случае могу порекомендовать только одно: если чек не выдается, значит, что-то продавец хочет скрыть и уйти в дальнейшем от ответственности. И надо подумать, стоит ли покупать товар у этого продавца. Сегодня потребитель может выбрать как различный товар, так и продавцов, предлагающих одинаковые товары. Поэтому потребитель должен голосовать рублем. Но если все-таки потребитель приобрел товар без чека, в соответствии с законом, он имеет право отстаивать свои права. Но это сложнее сделать.