15 марта — День Конституции Беларуси. Опрос жителей Минска

Новости Беларуси. Прочная основа для правового и демократического государства. В Беларуси 15 марта — День Конституции. Именно 15 марта в уже далеком 1994 году, Парламент принял первый в истории, тогда ещё совсем молодого суверенного государства, главный закон. Конституция состоит из 9 разделов и почти полутора сотен статей. Документ сосредоточил в себе богатый исторический опыт, чётко определил приоритеты национального развития.

Пока ее сверстникам вручают паспорта, Валерия старается не показывать волнения. Уже позже девушка признается - это далось не без труда. Ведь для нее, призера Олимпиад по истории, этот момент исторический. Главный документ в жизни девушка получила в день, когда подняты флаги в честь главного документа страны.

Валерия Герасимович:

Для меня это очень важный день. Я получила паспорт. Сегодня я являюсь полноправным гражданином Республики Беларусь. Я думаю учиться до 11 класса, поступить в медицинский университет и стать врачом.

15 марта 1994 года. Ровно двадцать лет назад Беларусь стала президентской республикой, унитарным демократическим социальным правовым государством. Закон номер один — первый и в учебном списке будущего юриста Германа. К своей ровеснице студент БГУ обращается едва ли не каждый день. Недаром. В этой, казалось бы, тонкой книжке не упущено ни одной тонкости жизни государства.

Герман Жигало, студент юридического факультета БГУ:

Это азбука, это букварь студента юрфака, потому что в Конституции есть все. Она является ядром в правовой системе, от которой уже ответвляются, как ветви, все отрасли права.

Пятая по счету в новейшей истории нашей республики и первая уже в истории суверенного государства — Конституция подвела определенный итог развития независимой страны.

Кстати, работа над сводом законов велась четыре года. Два раза — в 1996 и 2004 годах — в Конституцию вносились изменения и дополнения. Истинно народные. Ведь их приняли сами граждане, проголосовав на референдуме.

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права БГУ:

Я думаю, что успехи в области нормотворчества и правоприменения налицо. В лучшую строну, безусловно. Хочу подчеркнуть, что потенциал конституционных норм не исчерпан.

Двадцать лет — серьезный срок в жизни человека, этот отрезок показатель и для государства. Что изменилось и как живется под сводом законов, говорят сами белорусы.

Жители Минска:

— За 20 лет изменилось очень многое. Если сравнить с другими республиками бывшими, так конечно... Главное, что у нас спокойно. Это самое главное. И так считаем не только мы, люди старшего поколения, так считают, например, и мои внуки.

— Посмотрите, все строится. Город хорошеет.

— Судя по тому, как мы живем, видимо, у нас хороший Основной Закон, понимаете, потому что у нас чисто, красиво, у всех есть работа, достойная зарплата.

— Мы живем в хорошем государстве. Все стабильно, хорошо.

Конституция называют не только вершиной правовой пирамиды, но и зеркалом общества. В белорусском отражении главным был и остается человек, соблюдение его прав и свобод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.