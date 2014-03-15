Новые правила поступления в ВУЗы Беларуси в 2014 году. Кому надо быть начеку?

Образовательная сфера была на этой неделе в лидерах новостей. Несколько дней назад на заседании Глава государства поручил оперативно доработать новую редакцию правил приёма в вузы и ссузы. При этом Президент подчеркнул: никаких революций в организации приёма документ предусматривать не должен. Итак, как теперь будем поступать? Мнение родителей, абитуриентов и экспертов сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.

У Ольги Александровны к новой редакции правил приема в вузы спортивный интерес. Сыну в этом году поступать. Мама абитуриента рассказывает: дзюдо Данила занимается 9 лет. В багаже - медали на городских и областных соревнованиях. Весной – уже решили - подают документы в университет физкультуры.



Ольга Елисеенко, мать ученика выпускного класса:

Мы ожидали изменений, но, конечно, волновались. Он мальчик спортивной направленности, есть достижения. Поэтому, для нас, конечно, важно, что в новых правилах принято было изменение о том, что ребята, имеющие результаты в спорте, могут поступать на соответствующие факультеты без вступительных экзаменов. Это большой плюс.

А здесь, молодых специалистов, правда уже сельхоз профиля - готовы принять в любое время. В это гродненском СПК свободны вакансии ветврача и зоотехника. Да и остальные кадры, рассказывают, нужно постоянно обновлять. Правда, дефицит выпускников сельскоз вузов ощущается каждый год. Поэтому нововведения здесь, убеждают, как нельзя кстати.



Анна Янушко, заместитель председателя СПК имени Воронецкого (Берестовицкий район):

Предложенные изменения Президентом во вступительную кампанию позволят набрать больше студентов в сельскохозяйственные ВУЗы. Это позволит увеличить приток специалистов не только в наше хозяйства, но и в другие хозяйства района и области. Ну а у нас имеется целый социальный пакет гарантий.

Кроме сельскохозяйственных и спортивных, изменения коснулись и военных специальностей. К примеру, по новым правилам выпускники Минского суворовского училища смогуть поступать в силовые вузы без экзаменов. Такое, к слову, было в Беларуси советской. До независимости. Сегодня нам рассказали. Этих льгот ждали. Более того, еще осенью. И без того высокий конкурс в “суворовку” – 6 человек на место – планируют, вырастет еще больше. А это плюс к качеству подготовки военных специалистов.



Дмитрий Воробей, заместитель начальника Минского суворовского училища по идеологической работе:

Изменения - те, которые планируются, те, о которых мы уже наслышаны, дадут положительный эффект. Практически 90 процентов выпускной роты готово поступать или попробовать себя в высших учебных заведениях. Вот буквально 29 марта у нас будет день открытых дверей. И, я думаю, что если к этому времени будут приняты эти изменения, которые расширят количество льгот для суворовцев, то, конечно, это и на постпление повлияет, и конкурс увеличится. И, конечно, мы сможем выбрать еще более подготовленных детей.



Дополнительный стимул дадут и будущим учителям. Это априори – интеллектуальная элита страны. По новым правилам, поступить на педагогические специальности станет проще. И в первую очередь олимпиадникам. Список льготных заслуг для них планируется увеличить.



Елена Подлубная, директор средней школы №217 города Минска:

Порадовали льготы, которые будут предоставлены согласно новой редакции правил поступления в учебные заведения. Детям, которые являются победителями областного и Минского городского этапа Республиканской олимпиады. Дети, которые являются победителями олимпиад - это и есть тот, скажем, лучший симбиоз знаний, нравственности, гуманизма в котором остро так нуждается сегодня наша школа.



Глава государства поручил доработать новый проект указа о новых правилах приема. На рассмотрение Президента документ должны представить до конца марта.