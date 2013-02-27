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Продюсер Яна Рудковская регистрирует своё имя и имя мужа в качестве товарных знаков

27 февраля 2013 09:43
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Новости России. Музыкальный продюсер Яна Рудковская намерена зарегистрировать свое имя и имя своего супруга – фигуриста Евгения Плющенко – в качестве товарных знаков. Одной из причин принятого решения стала защита от несанкционированного использования их с мужем имён. Владельцем обоих брендов станет сама Рудковская.

Не исключено, что под брендом «Евгений Плющенко» будет выпускаться спортивная одежда, инвентарь или оборудование для фигурного катания. Эксперты оценивают стоимость бренда Плющенко в 100-200 тысяч долларов. В интервью российским СМИ, Рудковская призналась, что не задумывалась над тем, что будет с брендом «Евгений Плющенко», если их брак распадется.

К слову, продюсер Рудковская уже на протяжении пяти лет владеет правами на изображение товарного знака «Дима Билан», которое включает в себя одноименное словесное обозначение и монограмму из латинских букв BD.

Известные люди в последнее время часто регистрируют свои имена в качестве товарных знаков. Таким образом, они получают возможность коммерциализировать свою популярность. В истории российской поп-культуры уже случались истории, когда жена регистрировала на себя имя мужа. Так, в 1998 году Алла Пугачева стала владельцем товарного знака «Филипп Киркоров». Лишь в 2010 году, спустя пять лет после развода, примадонна переуступила знак бывшему супругу. 

# Звезды # Евгений Плющенко

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