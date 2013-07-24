Правомерно ли, что администрация кинотеатра запрещает проносить в зал еду и напитки?

Новости Минска. Известно, что во время показа братьями Люмьер первого фильма «Прибытие поезда», зрители вскакивали с мест и разбегались кто куда. Время шло, кинематограф развивался и продолжает бурно развиваться, но сегодня уже не яркие спецэффекты заставляют посетителей кинотеатров покидать зал…

Практически каждую неделю в прокат выходит очередная киноновинка. Просмотр фильмов с большого экрана – удовольствие относительно недорогое, доступное и, несомненно, приятное. Но вот минчанин Дмитрий Семашко походом на один из премьерных показов был сильно огорчён…

Дмитрий Семашко:

Неделю назад я пошел с друзьями в кинотеатр. Я купил чипсы, попить. Но на входе в зал меня остановила кассир и сказала, или я это все оставляю, или доедаю, а потом захожу в зал.

Действительно, по правилам, в кинотеатры нельзя приносить алкогольные и слабоалкогольные напитки, отравляющие, психотропные и зловонные вещества. А вот о еде и прохладительных напитках не сказано ни слова. Получается, сотрудники кинотеатра нарушили права молодого человека?

Дмитрий Семашко:

На Западе все это разрешено. Почему там можно пойти в кино с попкорном, а у нас вот так?

К слову, о Западе. Именно оттуда к нам пришёл образ увлечённого зрителя с коробкой попкорна в руках. Подобная практика еды во время киносеансов в странах Западной Европы и Америки не новшество, а обычное дело. И вопрос «есть или не есть?» у них обострён не меньше, чем у нас. Существует только одно «но»: западный зритель прекрасно знает, что за любое нарушение порядка будет привлечён к ответственности. И поведение в кинотеатре – не исключение. В нашей стране дела обстоят иначе. Пока.

Ирина Коноплицкая, юрист:

Закон о защите прав потребителей не регулирует вопрос о том, можно либо нельзя проносить в театры, кинотеатры продукты питания или прохладительные напитки. Если это запрещено внутренними инструкциями, либо администрация издала приказ, который утвердили вышестоящие органы, то должна быть информация доступна для любого посетителя данного кинотеатра или театра, где будет четко видно, что нельзя проносить в зал и какие последствия ожидают.

Казалось бы, всё ясно: категорически запретить перекусы во время просмотра фильма никто не может. Ведь среди зрителей могут оказаться, например, больные сахарным диабетом, которым просто необходимо иметь под рукой что-нибудь сладкое. Однако поток жалоб на шелестение упаковок с чипсами не спадает. Случаются и более серьёзные неприятности, как у Александры Черняцовой.

Александра Черняцова:

Шёл фильм о любви. Мало того, что я всё время отвлекалась из-за хруста чипсов, так ещё молодой человек, который сидел рядом, пролил мне на юбку колу.

Так, приятный поход в кино вылился для Александры безобразным пятном на юбке и пошатнувшимся доверием к любимому кинотеатру…

Александра Черняцова:

Что это за безобразие? Могу ли я потребовать у руководства кинотеатра денежной компенсации за испорченную юбку?

Действительно, куда обращаться в подобной ситуации? И как ответить на извечные вопросы: кто виноват и что делать?

Ирина Коноплицкая, юрист:

В данной ситуации посетительница не имеет права предъявить какие-либо претензии кинотеатру, поскольку на входе, на каких-то вывесках не висели предупреждающие объявления о том, что в кинотеатр вход с водой запрещен. Если ее имущество было повреждено каким-либо напитком, она должна была обратиться к администрации данного кинотеатра, задержать молодого человека, обратиться в правоохранительные органы, или она могла обратиться в химчистку, произвести чистку своего изделия, и данный чек предъявить к оплате молодому человеку.

Добиваться правды для Александры сейчас всё равно, что искать снега летом, т.е. бесполезно. Виновника давно и след простыл. Директор «Киновидеопроката» Василий Коктыш считает, что решить проблему «шелестения» и безобразного поведения в кино можно только воспитательным путем.

Василий Коктыш, директор «Киновидеопроката»:

Свет выключается в зале, в темноте, что хочу, то и делаю. И не обращают внимания на соседа. Т.е. вот культура поведения в кинозалах желает лучшего. А запрещать мы ничего не можем.

Клин клином вышибают, как говорится. Только вот, по словам Василия Коктыша, шуточные ролики, высмеивающие чавкающих зрителей, особенного профилактического эффекта не дали. А вызвали поток жалоб от оскорблённых посетителей.

Василий Коктыш, директор УП «Киновидеопроката»:

Конечно, мы реагируем, делаем замечания. Замечания не помогают – принимаем другие меры. Конечно, вызов милиции – это уже крайнее.

Запрещать принимать пищу во время киносеансов экономически не выгодно. Буфеты и бары кинотеатров приносят хорошую выручку, да и поток зрителей с таким запретом заметно поредеет. Впрочем, руководство кинотеатра «Центральный» это не испугало. Хотя такой случай скорее можно назвать единичным.

Василий Коктыш, директор УП «Киновидеопроката»:

В больших залах на 1200 мест, как в «Октябре», это, к сожалению, случается чаще. Сложнее контролировать. Хотя у нас и веб-камеры стоят.

А что говорят сами зрители кинотеатров? Как они относятся к хрусту чипсов и шипению газировки во время сеанса?

Минчане:

Очень плохо. Все открывают свои пакетики и начинают ими шуршать. Это очень расстраивает, если честно.

В принципе, если это не распитие пива и если бы это в специальных тарах продавалось в кинотеатрах, то я, в принципе, не против. Но когда идёт очень большой шелест и пьют пиво, то я негативно отношусь к этому.

Я просто к этому отношусь совершенно нормально. Ну, если людям хочется покушать что-то – ради бога. Меня это не напрягает нисколько.

Мне неприятно, когда сидят рядышком и жуют.

Сидеть что-то хрумкать… Мешает, шумит. Поэтому отрицательно. Попить можно. Но не эти чипсы, шум. Мне не нравится.

Есть ещё один неприглядный факт: самым грязным кинозал оказывается после сеансов для детей и подростков. И тут единственный выход - элементарное воспитание и прививание хороших манер с детства. Тогда и запрещать ничего не придётся, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.