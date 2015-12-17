Прав ли продавец, который не продал необходимое количество ковровой дорожки, ссылаясь на непригодность к использованию остатка другими покупателями?

Ежедневно операторы горячей линии телеканала принимают около 50 звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на брачных аферистов до претензий к коммунальным службам.

Вопрос задает жительница Минска:

Хотела купить ковровую дорожку в мебельном магазине, но мне отказали, объяснив, что если продадут мне только нужные два метра, то у них останется 98 см. Почему я должна покупать лишний метр дорожки, если мне столько не нужно?»

Елена Мойсейчик, юрист:

Продажа метражных товаров осуществляется любой меры, необходимой покупателю, за исключением случаев, когда дробление остатка метражных товаров приводит по усмотрению продавца к образованию остатка такой меры, которая непригодна к использованию другими покупателями. В данном случае остаток коврового изделия сочтен продавцом мерой, непригодной к использованию другими покупателями. Так что в данной ситуации продавец прав.