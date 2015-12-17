Можно ли отказаться от пользования лифта, чтобы не платить за него по жировке?

Ежедневно операторы горячей линии телеканала принимают около 50 звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на брачных аферистов до претензий к коммунальным службам.

Жительница Полоцка задает вопрос:

Я живу в девятиэтажном доме на четвертом этаже. У нас в доме есть лифт, но я им не пользуюсь. Можно ли мне официально отказаться от лифта, то есть чтобы в жировке мне за него не начисляли оплату?

Елена Мойсейчик, юрист:

В Беларуси плата за пользование лифтом взимается с жильцов, проживающих выше второй остановочной площадки лифта. От оплаты за пользование лифтом освобождаются граждане, которые по состоянию здоровья не могут им пользоваться.