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Прав ли мастер гарантийной мастерской, отказавшись бесплатно ремонтировать телефон, заявив, что аккумулятор является расходным материалом?

19 февраля 2015 12:11
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На вопросы «горячей» линии программы «Добро пожаловаться!» отвечает юрист.

Житель Борисова задает вопрос:
Недавно я купил телефон со встроенным аккумулятором, то есть его нельзя заменить. Два дня назад телефон сломался и я его отнес в гарантийную мастерскую, но мастер отказался мне его бесплатно ремонтировать, заявив, что аккумулятор является расходным материалом. Прав ли  мастер центра?

Ольга Мойсейчик, юрист:
В данном случае нельзя согласиться с тем обстоятельством, что аккумуляторная батарея к мобильному телефону является расходным материалом, так как на сегодняшний момент  гарантийный срок еще на такой товар не истек. Соответственно, если потребитель не согласен производить в данном случае ремонт на бесплатной основе, он вправе оспорить такое заключение сервисного центра, провести независимую экспертизу. Если будет установлено, что данный дефект является производственным, соответственно, предъявить требования об устранении либо на безвозмездной основе к сервисному центру, либо к продавцу вплоть до расторжения договора.   

# Консультация юриста # Некачественный товар # Ольга Мойсейчик

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