Прямой эфир

Прав ли инспектор ГАИ, который оштрафовал мотоциклиста за незастегнутый мотошлем?

21 ноября 2014 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минчанин задает вопрос:
У меня есть мотоцикл. Недавно я отправился в магазин за покупками, но на улице было тепло и я не застегнул шлем. На ближайшем перекрестке меня остановил инспектор ГАИ, оштрафовал за то, что шлем не был застегнут. Прав ли инспектор?

Елена Мойсейчик, юрист:
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, управление мотоциклом либо перевозка на нем пассажиров без мотошлема или с незастегнутым мотошлемом влечет предупреждение либо наложение штрафа в размере до 1 базовой величины. 

# Консультация юриста # Правила дорожного движения # Елена Мойсейчик

Другие новости рубрики

Все новости
Можно ли подать на алименты в связи с платным обучением сына на очном отделении ВУЗа?
21 ноября 2014 12:54

Можно ли подать на алименты в связи с платным обучением сына на очном отделении ВУЗа?

Крупнейшая партия нелегальной одежды конфискована у гомельской предпринимательницы
21 ноября 2014 12:49

Крупнейшая партия нелегальной одежды конфискована у гомельской предпринимательницы

Куда обращаться за оформлением наследства?
21 ноября 2014 12:37

Куда обращаться за оформлением наследства?