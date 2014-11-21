Прав ли инспектор ГАИ, который оштрафовал мотоциклиста за незастегнутый мотошлем?

Минчанин задает вопрос:

У меня есть мотоцикл. Недавно я отправился в магазин за покупками, но на улице было тепло и я не застегнул шлем. На ближайшем перекрестке меня остановил инспектор ГАИ, оштрафовал за то, что шлем не был застегнут. Прав ли инспектор?

Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, управление мотоциклом либо перевозка на нем пассажиров без мотошлема или с незастегнутым мотошлемом влечет предупреждение либо наложение штрафа в размере до 1 базовой величины.