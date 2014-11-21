Можно ли подать на алименты в связи с платным обучением сына на очном отделении ВУЗа?

Жительница Баранович спрашивает:

Я с мужем нахожусь в разводе. 7 лет бывший муж исправно платит алименты на нашего сына. В этом году сыну исполнилось 18 лет и он поступил в ВУЗ на платное отделение. Можно ли теперь подать на алименты в связи с платным обучением сына на очном отделении ВУЗа?

Елена Мойсейчик, юрист:

К сожалению, по законодательству Республики Беларусь предусматривается выплата алиментов только до совершеннолетия ребенка. Алименты также могут быть взысканы только в том случае, если ребенок будет признан нетрудоспособным.