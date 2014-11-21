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Можно ли подать на алименты в связи с платным обучением сына на очном отделении ВУЗа?

21 ноября 2014 12:54
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Жительница Баранович спрашивает:
Я с мужем нахожусь в разводе. 7 лет  бывший муж исправно платит алименты на нашего сына. В этом году сыну исполнилось 18 лет и он поступил в ВУЗ на платное отделение. Можно ли теперь подать на алименты в связи с платным обучением сына на очном отделении ВУЗа?

Елена Мойсейчик, юрист:
К сожалению, по законодательству  Республики  Беларусь предусматривается выплата алиментов только до совершеннолетия ребенка. Алименты также могут быть взысканы только в том случае, если ребенок будет признан нетрудоспособным. 

# Высшее образование в Беларуси # Консультация юриста # Елена Мойсейчик

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