Куда обращаться за оформлением наследства?

Житель Сморгони задает вопрос:

У меня умерла сестра. У нее не было кроме меня никого: ни мужа, ни детей, родители умерли. Сестра нигде не была прописана, но ей принадлежал на праве собственности дом, расположенный на территории Брестского района. Куда обратиться за оформлением наследства?

Елена Мойсейчик, юрист:

Поскольку недвижимое имущество расположено на территории Брестского района, то за оформление наследственных прав следует обратиться именно в нотариальную контору Брестского района. Если место жительства наследодателя неизвестно, то местом открытия наследства будет конкретно место нахождение такого наследства.