Прямой эфир

Куда обращаться за оформлением наследства?

21 ноября 2014 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Житель Сморгони задает вопрос:
У меня умерла сестра. У нее не было кроме меня никого: ни мужа, ни детей, родители умерли. Сестра нигде не была прописана, но ей принадлежал на праве собственности дом, расположенный на территории Брестского района. Куда обратиться за оформлением наследства?

Елена Мойсейчик, юрист:
Поскольку недвижимое имущество расположено на территории Брестского района, то за оформление наследственных прав следует обратиться именно в нотариальную контору Брестского района. Если место жительства наследодателя неизвестно, то местом открытия наследства будет конкретно место нахождение такого наследства.  

# Консультация юриста # Елена Мойсейчик # Консультация юриста

Другие новости рубрики

Все новости
Какую сумму должен вернуть продавец за некачественный товар, если стоимость его увеличилась?
21 ноября 2014 12:31

Какую сумму должен вернуть продавец за некачественный товар, если стоимость его увеличилась?

Сергей Мартинович: Если у вас потерялся близкий родственник, знакомый, в первую очередь обращайтесь в бюро регистрации несчастных случаев ГУВД Мингорисполкома
21 ноября 2014 10:09

Сергей Мартинович: Если у вас потерялся близкий родственник, знакомый, в первую очередь обращайтесь в бюро регистрации несчастных случаев ГУВД Мингорисполкома

В Беларуси может появиться практика досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым
04 ноября 2014 10:43

В Беларуси может появиться практика досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым