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Крупнейшая партия нелегальной одежды конфискована у гомельской предпринимательницы

21 ноября 2014 12:49
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Новости Беларуси. Крупнейшая партия нелегальной одежды конфискована у гомельской предпринимательницы. Налоговые инспекторы изъяли товара на сумму как минимум миллиард рублей. Временная точка по продаже мужской и женской верхней одежды находилась в одном из торговых комплексов областного центра. Как выяснилось, вещи приехали в Беларусь неофициально.

Налоговые инспекторы рассказывают, что на передвижных выставках-продажах, которые кочуют по стране, действует отработанная нелегальная схема. Иностранцы привозят серый товар, минуя налоги и сборы, и договариваются с местными предпринимателями о реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Конфискация # Константин Трацевский

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