Новости Беларуси. Крупнейшая партия нелегальной одежды конфискована у гомельской предпринимательницы. Налоговые инспекторы изъяли товара на сумму как минимум миллиард рублей. Временная точка по продаже мужской и женской верхней одежды находилась в одном из торговых комплексов областного центра. Как выяснилось, вещи приехали в Беларусь неофициально.

Налоговые инспекторы рассказывают, что на передвижных выставках-продажах, которые кочуют по стране, действует отработанная нелегальная схема. Иностранцы привозят серый товар, минуя налоги и сборы, и договариваются с местными предпринимателями о реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.