После сюжета на СТВ сирота с восьмимесячным ребенком сможет заселиться к свою квартиру в Минске

Восемь месяцев назад, в мае 2013 года, минчанка Ксения Васильева как сирота получила право на социальную квартиру. И маялась бы с восьмимесячным малышом по сей день, если бы не вмешательство корреспондентов «Добро пожаловаться».

Ксения Васильева:

Разрешение на квартиру я получила 26 ноября, заселилась 29 декабря. Перед этим я заходила в квартиру и смотрела, в каком она состоянии: старый линолеум, потертые обои, газовая плита в ужасном состоянии. 2 месяца я обращалась в ЖЭС.

Но коммунальщики, ссылаясь на то, что жилец в квартире обязан проводить ремонт за свой счет, игнорировали все просьбы привести жилье в более или менее пригодное состояние. Доводы Ксении, что жилье социальное, никого не волновали. Дошло до того, что представители Мингаза, дабы предотвратить утечку газа и отравление жильцов газом ввиду непригодной плиты, обрезали в квартире газопровод. В квартиру Ксения пока официально не прописалась и не подписала договор найма, потому что ждет, пока закончатся все ремонтные работы.

А работы начались только после того, как девушка случайно проговорилась в ЖЭС, что попросила помощи у телеканала СТВ.

Узнав о приезде съемочной группы, коммунальщики засуетились. Тут же направили в квартиру работников, которые оперативно содрали старые обои, мол, ремонт идет полным ходом.

Ксения Васильева и корреспондент Цвирко:

Сегодня приехали представители ЖЭСа, закрасили протеки, содрали обои и сказали, что завтра начнут их клеить.

К слову, вместе с Ксенией на пороге квартиры нас встретили и сами представители коммунальных служб.

Малахов Виктор, директор ЖЭС 120:

Здесь проблема проста: предыдущий квартиросъемщик согласно ст. 63 Жилищного кодекса должен был сдать квартиру в надлежащем состоянии. Этого сделано не было. И сейчас мы будем проводить ремонтные работы, а счет за эти работы выставим бывшему квартиросъемщику, чтобы в судебном порядке взыскать с него понесенные потери: стоимость обоев, линолеума и газовой плиты, которая приведена в негодное состояние и в результате этого газовая служба запломбировала и поставила заглушку.

Напрашивается вопрос: почему же коммунальные службы сразу не проследили за тем, в каком состоянии бывшие жильцы сдали социальную квартиру?

Савицкая Нина, заместитель начальника производственного отдела УП ЖРЭУ Октябрьского района г. Минска:

Сдача по акту была, однако до настоящего времени Алла Петровна не соизволила оплатить данные работы. Нашим руководителем принято решение произвести работы по текущему ремонту.

Поскольку ситуация касается эксплуатации государственного жилищного фонда, к которой относятся квартиры социального пользования, по закону, за надлежащим состоянием квартиры должны следить жилищно-коммунальные службы.

Михаил Шкурдюк, адвокат:

После выселения прежнего нанимателя любого жилого помещения эти органы должны составить акт приема-сдачи данного жилого помещения, чтобы зафиксировать, в надлежащем ли состоянии помещение находится. И если помещение требует текущего ремонта, то данная организация должна устранить недостатки.

Бывают спорные ситуации между новыми, бывшими нанимателями и коммунальными службами. Как понять и доказать, действительно ли жилище нуждается в текущем ремонте?

Михаил Шкурдюк, адвокат:

Такие вопросы решаются в судебном порядке. Если новые наниматели в соответствии с заключенным договором о найме считают, что проживать в таких условиях невозможно, они имеет право в судебном порядке предъявить иск в судебном порядке к эксплуатирующей организации с требованием устранить недостатки. В ходе судебного разбирательства истец должен предъявить доказательства.

К сожалению, наши жилищно-коммунальные службы часто начинают выполнять свои обязательства только после того, как вмешивается телевидение. А как хочется верить их словам о своевременной реакции на жалобы жильцов. Что ж, остается надеяться в то, что наша героиня Ксения со своим маленьким ребенком заселятся в уютную и теплую квартиру к обещанному сроку, который коммунальщики озвучили, запланировав закончить ремонт в квартире номер 33 по улице Асаналиева, 7.