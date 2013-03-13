Пока женщина-инвалид лежала в больнице, строители снесли ее дом вместе с бесхозными постройками

Новости Беларуси. Осталась без крыши над головой. Сотрудники городокского предприятия на Витебщине в рамках благоустройства территорий заодно с бесхозными постройками разобрали жилой дом. Шокирующий инцидент произошел пока хозяйка, инвалид 1 группы, была в больнице. Рабочие самовольно демонтировали кровлю, окна и двери. Потерпевшей женщине ущерб не компенсировали.

Пожить в этом доме его владелица так и не успела. После покупки слегла в больницу. За это время буквально осталась без крыши над головой. Городокский Райагропромснаб так увлекся ликвидацией бесхозных домов, находящихся на его балансе, что не заметил, как перешел на частную собственность.

Владелице дома не до разбора полётов. Людмила Васильевна - инвалид 1 группы. После инсульта не встает с постели. Сейчас вынуждена снимать квартиру. О том, что от ее дома остались только стены, узнала в больнице от следователей.

Людмила Лобаченя, потерпевшая:

Это пошло на ферму. Они думали, это ничейное. Поэтому шифер, что еще они там пускали на свою ферму. Говорит, вы с ними договаривайтесь. Я как была в таком состоянии, у меня состояние не улучшилось, некому было разбираться.

Лишенный окон и дверей дом пришел в еще большее запустение. Теперь сюда не зарастает народная тропа.

На предприятии, «перепутавшем» ветхие бесхозные здания с частным, уже сменилось руководство. О том, чтобы компенсировать хозяйке разобранного дома причиненный ущерб, здесь до приезда нашей съемочной группы даже не думали.

Василий Гетиков, заместитель директора ОАО «Городокский Райагропромснаб»:

Руководство было другое. Другой руководитель, другой прораб. Сейчас они у нас не работают. И никаких пояснений нет. Дом на нашем фонде жилом не состоит. Все решаемо, если она к нам обратится, думаю, что поможем выйти из этой ситуации.

Расследование по уголовному делу следственный комитет приостановил. Владелице некогда приличного дома правоохранители рекомендовали обратиться в суд. Обивать пороги инстанций женщина не может физически. Правда, надежд у не теряет, что когда-нибудь снова поднимется на ноги и в ее доме застучат молотки. Но это будут уже ремонтные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.