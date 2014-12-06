Почти 12 кг марихуаны изъяли могилевские милиционеры

Новости Беларуси. Наркоконтроль МВД раскрыл преступную наркосеть в Могилеве. Задержаны представитель этнической диаспоры цыган и гражданин Республики Кыргызстан. На съемной квартире в областном центре они хранили 7 кг героина. Особо опасный наркотик они поставляли в одежде, заранее вымоченной в концентрате героина.

Дмитрий Игнатович, начальник отделения информации и общественных связей Управления внутренних дел Могилевского облисполкома:

Они привезли с собой различные предметы одежды, которые были заранее вымочены в концентрированном растворе героина. В арендованной квартире в Могилеве одежда была вновь вымочена в воде, из которой злоумышленники выпарили наркотическое средство. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Республики Беларусь. В настоящее время следственно-оперативной группой проводятся обыски, изымаются вещественные доказательства. Оперативно-розыскные мероприятия также направлены на установление иных лиц, причастных к преступной наркосети.

Могилевские милиционеры изъяли самую крупную за последнее десятилетие партию марихуаны в регионе — почти 12 кг. Такой «урожай» правоохранители обнаружили в доме на чердаке у жителя Могилева.

Дмитрий Игнатович, начальник отделения информации и общественных связей Управления внутренних дел Могилевского облисполкома:

Данное наркотическое средство находилось в доме на чердаке, в кладовой и частично в холодильнике. Данный объем является самым крупным изъятием за последние 10 лет. К слову, крупный размер изъятия марихуаны начинается со 100 грамм.

Сейчас устанавливается место, где была выращена марихуана. Проверяется и причастность мужчины к торговле дурманом. Уголовное дело возбуждено по факту незаконного оборота наркотических средств.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:

После получения заключения эксперта и в случае подтверждения, что это изъятое вещество является наркотическим, действия подозреваемого будут переквалифицированы из части 1 на часть 3 статьи 328 УК Республики Беларусь, так как сам факт изъятия наркотического вещества в таком крупном размере свидетельствует о наличии у подозреваемого лица умысла на его сбыт.

Если суд докажет вину подозреваемого, 35-летнему могилевчанину может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Только за 2014 год в Могилевской области пресечено свыше 600 случаев незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ.

Напомним, несколько дней назад Президент поручил ужесточить уголовную ответственность за сбыт наркотиков несовершеннолетним, а также употребление наркотических средств в общественных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.