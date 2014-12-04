Компания «ЕвроПласт+» установила окна так, что теперь родители опасаются за жизнь детей и жалуются на СТВ

Люди — как витражные окна. В ясный день они сверкают и сияют, но когда спускается темнота, их истинная краса видна, только когда свет идет изнутри.

Герои этого сюжета, связавшись с людьми из компании «ЕвроПласт+», разбили свою мечту о сияющих и сверкающих окнах.

В октябре 2013 года столичная семья решилась на серьезный шаг. Переоборудовать лоджию. Планировалось, что на семи квадратных метрах, где раньше хранился всяких хлам, банки, склянки, ведра, лыжи и санки, появится место, где дети будут себя чувствовать комфортно.

Татьяна Ермак:

Балкон мы собирались сделать для детей, сделать им маленький кабинетик такой, поставить стол, чтобы они могли здесь делать уроки.

Воплотить мечту в жизнь было решено в компании «ЕвроПласт+».

На сайте компании всем клиентам обещалось прекрасное обслуживание и великолепное качество.

Это вкупе с десятилетним рабочим стажем и обусловило окончательный выбор. Через несколько дней работа завертелась.

Андрей Ермак:

Приехали монтажники, замерили, установили, вот, видите какой результат. Все покрыто водой, никуда это не убирается, здесь кругом одни жестяночки, рама закреплена безобразно и все это начинает гнить. Плесень начинает образовываться, так как не уходит никуда вода.

Андрей утверждает, что окна, простите за фразеологизм, заплакали сразу. Почему жильцы год терпели осеннюю, зимнюю и весеннюю капель непонятно. Почему равнодушно наблюдали, как плесень завоевывает все большее и большее пространство на лоджии тоже не ясно. Тем не менее, когда на горячей линии телеканала прозвучал звонок, он не остался без внимания, ведь речь шла не только о плесени, но и о жизни детей.

Татьяна Ермак:

Мы опасаемся за жизнь наших детей, потому что нам сказали, что эта рама в любой прекрасный момент, когда все это развалиться и сгниет, в один прекрасный момент она выпадет туда. Ребенок у меня, когда находится на балконе, он любит и в окошко помахать, когда мы уходим, то есть облокотиться. И мы сейчас опасаемся не только за свою жизнь, но и за жизнь детей.

Специалисты в области пластиковых окон утверждают, что каким бы великолепными не были сама рама, стекла и фурнитура, 70% результата зависит от установки. Если монтажники, извините, накосячат, то пиши пропало.

Скоро после установки стали высыпаться и крепежные болты, домочадцы заволновались, что вдруг семимеметровая рама однажды рухнет вниз.

Когда Андрей Ермак обратился в компанию с претензиями ему равнодушно заявили, что сам виноват, мол, проветривать квартиру надо почаще. Не будет сырости — не будет грибковой плесени. Домочадцы под пристальным присмотром главы стали выполнять рекомендации «ЕвроПласт+». Не помогло.

Андрей Ермак:

Зимой здесь висят сосульки. Полностью это все обмерзает и мы, согласно инструкции, открывали микропроветривание, тогда вообще, получается, оно полностью все обмерзает. Когда все закрываешь, оно начинает таять, поступает тепло, оно все льется ручьями. Получается, начинает разрушаться эта пена вся, она же впитывает воду как губка. И со временем это все сгниет, и эта рама вывалится просто на улицу, мне кажется.

И снова Андрей связался с оконными дел мастерами. И снова был поставлен на место.

Андрей Ермак:

Они не идут ни на какой контакт, они предлагают нам обрезать кусок рамы, что нас не устраивает. И, получается, мы искали виновного в этой ситуации. Ни замерщик, ни монтажник в этом не виновны. Все было сделано правильно, но раму надо уменьшать. Не знаем, как этот вопрос решить.

Ситуация изменилась, как только фирма «ЕвроПласт+» узнала, что семья обратилась за помощью в программу «Добро пожаловаться!». Сотрудники фирмы, которые доселе были глухи к мольбам надоедливых клиентов, вдруг возбудились и немедленно пытались разрешить давний конфликт.

Татьяна Ермак:

Я бы хотела, конечно, вначале решить эту проблему, но я вижу, то, как реагирует фирма на эту ситуацию. У меня нет к ней доверия. Конечно, мне бы хотелось расторгнуть с ней договор и вернуть деньги, заказать раму в другом месте, где более компетентные сотрудники находятся.

Супруга Андрея сетует не только на сырость и плесень, но и на то, что фрамуги рамы с трудом открываются и закрываются.

Если в компании считают, что клиенты лопухи и дураки, то тогда спора нет — главное, что бы клиенты с этим согласились. Но из этого сюжета ясно, что семья себя таковыми не считает. И закон, как это ни странно для компании «ЕвроПласт+», на стороне потребителей.

Ирина Коноплицкая, юрист:

Мы видим, что потребитель заключила договор только на условиях предоплаты с частичной рассрочкой. При оплате полной стоимости продавец обязуется передать ей изделия из ПВХ. Проблема у потребителя, судя по претензии, заключается в установке. Значит, если у потребителя нет дополнительного договора либо дополнительного соглашения к договору на установку изделий из ПВХ, то данная фирма за установку ответственности не несет.

Пиши пропало, дружно подумала герои сюжета. А потом взяли себя в руки. И нашли-таки документ, подтверждающий установку материалов именно сотрудниками компании «ЕвроПласт+». Более того, в дополнительном соглашении указаны также сроки действия гарантии – 24 месяца, а значит фирма обязана устранить собственные недочеты в течение двух недель с момента подачи письменного заявления хозяевами этой квартиры. А если вдруг исправлять не захотят…

Ирина Коноплицкая, юрист:

Если они никак не реагируют, то есть не получают письменную претензию либо получили и не дают о себе знать, не дают никаких ответов, не связываются с потребителем, то обязать устранить недостатки потребитель может только через обращение в суд в рамках Закона «О защите прав потребителей».

Заявление с просьбой устранить недостатки либо расторгнуть договор супруги уже подали, значит, им предстоит еще две недели ожиданий. Отреагировала бы компания «ЕвроПласт+» на просьбы и жалобы этой семьи без нашего вмешательства? Устранит ли собственные недочеты на этот раз на совесть? Вопросы, которые остаются открытыми.

Часто результатом решительного шага вперед является хороший пинок в зад. Компания «ЕвроПласт+» свой шаг сделала и пообещала устранить все недостатки. Сдержат ли свое слово оконные бизнесмены свое, мы узнаем позже из последующих репортажей.