Новости Беларуси. Совет Республики 28 ноября одобрил законопроект об изменениях и дополнениях в закон «О противодействии торговле людьми». Такое решение парламентарии верхней палаты приняли во время очередной сессии.

Внесенные коррективы дополняют нормативный акт о присоединении Беларуси к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Мы единственная страна, которая не является членом Совета Европы, но присоединившаяся к указанной конвенции, поскольку издавна выступаем с рядом международных инициатив в части борьбы с торговлей людьми. Сегодняшний законопроект добавляет новой терминологии. Свое законодательство немного трансформируем в части дефиниций определенных и иных понятийных вещей для того, чтобы законы соответствовали законам европейским.

Кроме этого, сенаторы рассмотрели еще восемь вопросов. Среди них, к примеру, ратификации Соглашений между нашей страной и такими партнерами, как Китай и Камбоджа.