Кто будет делать ремонт в подъезде после пожара, если его виновники погибли?

Кому не знакомы набившие оскомину строки песни: Если у вас нет соседа, пожары вам не страшны. Героям этого сюжета пришлось эту истину испытать на своем жарком опыте. Вот только соседей у них уже нет в живых.

Испокон веков его лик завораживал человека. Ведь он обладал недоступной ему защитной силой. Обращал в бегство опасных хищников и спасал от губительных холодов. Огонь был отцом, стражем и спасителем, но и по сей день люди не смогли добиться полной власти над ним. Жители дома 113 по улице Розы Люксембург стали его очередными жертвами.

Раиса Кононова:

Это было 5 сентября, мы были на даче, в три часа дня здесь был пожар. Когда мы вошли в подъезд, все было черным.

В тот роковой день в страшном пожаре погибли три человека: хозяйка квартиры со своей подругой и мужчина, который по воле случая забежал в объятый пламенем подъезд, чтобы спасти свою семью.

Это страшная трагедия, о которой так хотят забыть жильцы, напоминает о себе и по сей день. Вот уже третий месяц люди живут среди пепла в своих пропахших дымом и гарью квартирах. Коммунальщики пообещали сделать ремонт как в подъезде, который находится просто в ужасном состоянии, так и в квартирах, но обещанного ждут далеко не три месяца.

Раиса Кононова:

До сих пор у нас ничего нет, сказали, ремонт будут делать у нас в прихожей, куда не звоню, никто не обращает внимания.

Раиса Федоровна не единственная, кто возмущен работой коммунальных служб.

Даже борьба с ветряными мельницами окажется более результативной, чем сражение с нашими коммунальными службами. А пока время неумолительно бежит вперед, с каждым новым днем проблем от сгоревшей квартиры становится все больше.

Раиса Кононова:

Сидим в квартире, смотрим телевизор. Вдруг со спальни бежит мышь вся черная. Все из-за сгоревшей квартиры. Она именно там, потому что со спальни она там грызла что-то, вот и прогрызла. Я вызвала санстанцию, санстанция отправила в домоуправление. Они пообещали сделать дезинфекцию, но до сих пор их нет.

Люди уже в полном отчаянии. Сколько еще они должны страдать и кто оплатит ремонт их квартир? Визит нашей съемочной группы к ЖРЭО оказался единственным выходом, дабы узнать правду.

Игорь Бурш, заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда Московского района:

5 сентября произошел пожар в 7-ой квартире, после этого составлялись документы, смета считалась на ремонт квартиры и мест общего пользования. Документы были переданы в Администрацию района, в настоящее время получен ответ, определен источник финансирования за чей счет и что будет ремонтироваться. Постараемся до конца года сделать ремонт.

Если верить словам руководства ЖРЭО, то к Новому году весь подъезд приведут в надлежащий вид. Только вот соседи, чьи квартиры пострадали, ремонта так и не дождутся. Уже не на камеру Игорь Владимирович сказал, что ремонт квартир был бы возможен при страховке жилого помещения. Или же квартира должна быть собственностью государства. Так что, согласно закону, жильцы подъезда остались у разбитого корыта.

И в завершение сюжета строки из стихотворения Лермонтова: Огонь и дым пожаров пройдут, но гарь в душе останется надолго. Как надолго? Мы расскажем в одной из последующих программ.