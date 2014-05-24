ИП продолжают наживаться на доверчивых и невнимательных минчанах

Самое ценное изобретение в истории человечества — письменный договор, потому что он позволяет людям на бумаге изложить все причины. По которым они не доверяют друг другу.

— На связь он выходит, но делать ничего не хочет.

— Поверила и вот так повелась на такую вот уловку.

— Сказал: делайте что хотите.

Герои программы «Добро пожаловаться!» на СТВ не перестают терять бдительность и попадаются в который раз на уловки изворотливых предпринимателей. То двери, то окна, то шкафы заказывают и покупают по предоплате. В итоге нет ни товара, ни денег. А если и получают желаемое, то и то некачественное. Инна Ковалевская поверила индивидуальному предпринимателю Александру Ивус Александру во второй раз и убедилась, что раз на раз не приходится.

Инна Ковалевская:

Вот кухню-то установили, вроде визуально браков нет. Получается, что хочется поверить, что установят и остальные заказы без брака.

Но одного желания и доверия бывает недостаточно. Недобросовестным продавцам уговорить клиента не сложно. Зачастую достаточно произнести волшебное слово «скидка» и жертва, словно кролик, сама ползет в пасть удаву, забыв о старой доброй истине, что без бумажки, ты букашка. В нашем случае бумажка — это договор. Важно не только, что бы он был, но и то, что в нем написано. Заметим по опыту, что чем меньше шрифт, тем больше у вас хотят отнять.

Инна Ковалевская:

Договор показался очень странным. В первом договоре по кухне был все нормально прописано, все сроки все. Там возможные форс-мажорные обстоятельства. А здесь все очень странно было написано, что здесь ИП. Совсем даже не ООО «Сидмебель», а ИП мне будет мебель делать, оказывается.

Инна хотела сделать свой коридор со вкусом, чтобы не хуже, что называется, как у людей. Заказав у ИП Ивус Александра шкафы-купе, женщина внесла предоплату 60% и стала ждать, когда начнется сборка. С горем пополам мастера установили только основу шкафов, но вот с фасадами возникли проблемы. Который месяц Инна Ковалевская только и слышит, что завтра все будет на месте.

Инна Ковалевская:

Сборщики, которые собирали у меня кухню, от них ушли, сказали, что у них возникли разногласия. Сейчас новые сборщики, которые тоже говорят, что мы вот заканчиваем сейчас у вас заказы, которые у нас накопились и больше никаких отношений с этой фирмой не хотим иметь.

Как бы там ни было, но свои фасады для шкафов Инна хочет получить. Как же заставить индивидуального предпринимателя привезти их и установить, женщина не знает. В настоящее время предприниматель красиво поет песни о том, что невозможное станет возможным и шкафы в скором времени обретут полноценный законченный вид.

Елена Мойсейчик, юрист:

Изучив внимательно договор, можно обратить внимание на то, что здесь указан всего лишь ориентировочный срок доставки изделий в целом. Поэтому в данной ситуации, прежде всего, Вам необходимо все-таки указать конкретный срок доставки, когда бы вы хотели получить данный товар. Для этого вам нужно обратиться к этому ИП с письменным заявлением, направить его заказным письмом с уведомлением через почту.

Если никакой реакции со стороны ИП не будет, то Инна вправе обращаться с исковым заявлением в суд.

Елена Мойсейчик, юрист:

Помимо расторжения договора и возврата уплаченного Вами по договору аванса, Вы также вправе заявлять требования о возмещении Вам морального вреда и выплате неустойки за неудоовлетворительное выполнение требований.

Светлана Уласевич попала в похожую с Инной ситуацию. Уже почти 7 месяцев слушает завывание ветра сквозь балконную дверь, которую она заказала у индивидуального предпринимателя еще в сентябре 2013 года. Ветер гуляет по дому, словно в степи. Виноват, по мнению Светланы, предприниматель Николай Гритченов.

Светлана Уласевич:

Николай (предприниматель) нам даже не предложил заключить договор. Он дал нам бланк заказа, здесь вот указана эта сумма, что они оставили, предоплата и все. А потом он забрал у нас оригинал. Пообещал привезти гарантию, но сказал, что фирма отказала.

Установкой балконной двери занимался некий Руслан, которого нанял предприниматель Гритченов. И теперь никто не может найти ни виноватых, ни выхода из ситуации.

Скоро будет год, как Светлана с трудом закрывает и открывает непослушную дверь. Предприниматель кивает на Якова, а Яков — на всякого.

Светлана Уласевич:

Я им позвонила, они не отказывались, первое время приезжали. Руслан, который устанавливал, он приедет, зажмет. Этот Николай предприниматель приедет, отпустит, говорит, что много зажали. В итоге они решили заклеить уплотнитель, сказали, что не будет дуть, но она как дула, так и дует.

Какой петух клюнул Николая неизвестно, но после многомесячных упреков и перезваниваний, он вдруг привез новую, уже исправную дверь. Пока не известно, будет ли женщина слушать сквозь нее завывание ветра, но ручка пока функционирует исправно. Почему бизнесмен так долго исправлял свои недоделки и недочеты — не известно. Как и не известно, почему предприниматель не составлял договор, а отношения оформил лишь посредством бланка заказа.

Внимательно читайте то, что подписываете.

Обязательно требуйте гарантийный талон.

Никогда не давайте продавцу предоплату.

И помните, что Минские предприниматели не дремлют. Ежедневно они придумывают все новые и новые способы отъема денежных средств у доверчивых покупателей. Глядя на наших отдельных доморощенных бизнесменов, Остап Бендер сегодня нервно курил бы в сторонке.

Вот уж действительно, не дай нам Бог увидеть белорусский бизнес: бессмысленный и беспощадный. Запомните: у нас хорошее отношение к покупателю заканчивается вместе с его деньгами.