Платить или не платить, если СТО получило ваше согласие на ремонт устно, без заключения договора?

Минчанин Андрей Божок сделал сыну Александру подарок - автомобиль. Но радость от покупки была недолгой. Однажды «железный» друг забарахлил, и пришлось ехать на станцию техобслуживания.

Александр Божок:

Обратился в «Дизель-Сервис». Приехал своим ходом, как положено. Сказали – обрыв заслонок в коллекторе.

Как и положено составили договор на проведение компьютерной диагностики и ремонт коллектора. Через два дня Александру позвонили с СТО и сообщили, что в процессе демонтажа были выявлены и другие неисправности, которые возникли в результате выхода из строя коллектора. И слесарь выполнил ряд работ. В том числе и замену нескольких узлов, на что согласия водитель не давал. Александр подписал лишь на проведение диагностики и ремонт коллектора.

Александр Божок:

Я вообще не соглашался. Я договор подписывал только на снятие и установку коллектора. Они говорят: ну вы же сказали, что будете делать.

Александр, слесарь:

Но в устной форме от хозяина было соглашение! У нас на станции идёт так: позвонили клиенту - он дал добро - сделали. «Да, делайте, всё хорошо!». Он приезжает с другом, смотрит. Показываю, что надо делать (менять поршень), сколько денег - клиент поинтересовался.

Роман, слесарь:

Этот человек приезжал на станцию. При мне был разговор. Он ему сказал: «снимай и ремонтируй».

Увы, слово хоть и не воробей, но к делу не пришьешь. В любом случае хозяин должен был заключить о проведении дополнительных работ. В итоге Александр как владелец говорит одно, слесарь Роман другое. Очевидно, что составление договоров по мелочам – весьма неудобное, но всё-таки благодарное дело. Иначе ни клиент, ни СТО не смогут доказать свою правоту.

Елена Плавинская, юрист:

Александр имеет право на оплату таких работ согласно цене, установленной договором. В случае возникновения спора между заказчиком и поставщиком, необходимо провести экспертизу на предмет того, по какой причине автомобиль стал неисправен.



Александр обвиняет СТО ещё и в том, что турбину, которая, по словам слесаря, пострадала в результате разрушения коллектора, заменили на другую, старую. В общем, спор зашел в тупик.

Станция техобслуживания готова провести экспертизу, чтобы в конечном итоге установить, кто виноват в этой пренеприятной истории. Если выяснится, что слесарь говорит правду, и поломка машины не связана с действиями СТО, Александру придётся оплатить ещё и стоимость экспертизы. Если же вина СТО будет доказана, руководство станции оплатит и экспертизу, и стоимость новой турбины.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.



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