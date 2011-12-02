У минской пенсионерки провалился пол в квартире. ЖЭС не спешил помогать, пока не вмешалось телевидение

80-летняя Ольга Ивановна уже полсотни лет живет по адресу Искалиева, 18. И хоть квартира находится на первом этаже, пенсионерка боится оказаться еще ниже. В прихожей на пути ямы, а на кухне дощатый пол свое отслужил и вовсе уходит из-под ног.

Прожить старость ветеран труда заслуженно хотела без преград на своей территории.

Ольга Ивановна Выговская:

Я с первым заявлением обратилась сразу в ЖРЭО. ЖРЭО отправил в Домоуправление.

Пенсионерка добилась приезда главного инженера из ЖЭС, но тот проблему не решил. Дом Ольги Ивановны находится на капитальном ремонте, поэтому починка пола была бы вполне уместна. А из ЖЭСа поступил только один письменный ответ.

Валентин Трафимчик, директор ЖЭС №18:

Согласно жилищному кодексу 51 статьи, замена полов и всего оборудования в квартире производится за счет средств нанимателя.

Платить наниматель не отказывается – знала бы, куда обращаться. Смету бабушке никто не составил. Раздором между пенсионеркой и ЖЭС послужила керамическая плитка. Из-за дороговизны дерева, Ольга Ивановна хотела обновить пол другим материалом. От коммунальной службы нужна только рабочая сила, которую пенсионерка просит уже второй месяц.

Ольга Ивановна Выговская:

Я Вас очень прошу, коммерческим я не могу заплатить, искать кого-то. Пусть государство делает, как и положено.

С приездом съемочной группы в ЖЭС Заводского района на проблему посмотрели не сверху, как обычно, а изнутри.

Валентин Трафимчик, директор ЖЭС №18:

Она может просто позвонить - мы сделаем заказ-договор. Приходит мастер, составляет смету, квартиросъемщик ее оплачивает, и после оплаты мы производим замену пола.

Мастеров пообещали прислать по возможности на следующий день после внесения денежных средств на расчетный счет ЖЭС. Но об одном изъяне следует знать не только Ольге Ивановне, но и всем, кто решит менять половое покрытие.



Валентин Трафимчик, директор ЖЭС №18:

Если заменить пол деревянный, например, на керамическую плитку, нужно обратиться в проектную организацию. Она составит проект, и согласно проекту произвести замену пола.

Надеемся, что жилищно-коммунальная служба с уважением и пониманием отнесется к своей подопечной и не оставит ее с кучей непонятных для пенсионера документов и прогнившим полом.

Ольга Ивановна Выговская:

Большое спасибо «Добро пожаловаться». Они так быстро и хорошо мне помогли. А так я не могла от них, ни от кого добиться. Все отталкивали меня и не хотели со мной разговаривать.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.



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