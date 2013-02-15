Пенсионерка отдала за двери и шкаф-купе 15 миллионов, которые «собирала на смерть», а в новой мебели уже через 2 недели начали лопаться стекла

Новости Минска. Василиса Озерская показывает двери и шкаф, установленные недавно в квартире ее бабушки Надежды Петровны Нестеровой. А все начиналось банально.

Надежда Нестерова:

Я увидела объявление в газете, и решили сделать двери и шкаф, заказали. Он сделал, и через две недели стали лопаться стекла.

Надежда Петровна позвонила предпринимателю и попросила, чтобы он устранил недостатки. Тот сначала не отказывался и обещал все сделать, а потом просто исчез.

Надежда Нестерова:

Звонили с разных телефонов, не берет трубку, и что нам делать, не знаем.

Исправить перекошенные двери Надежде Нестеровой действительно некому. Муж недавно умер, а на то, чтобы нанять мастеров, у нее нет средств. Все накопленные за десятки лет деньги, а это почти 15 миллионов, ушли в ловкие, и, похоже, растущие из сомнительного места руки предпринимателя.

Надежда Нестерова:

Мы отдали 15 миллионов, которые на смерть собирала, последние копейки отдали ему.

Вот такой подленький бизнес на доверии стариков. Но самое удивительное, что двери пенсионерке устанавливал старый и недобрый знакомый «Добро пожаловаться» – Александр Викторович Южик.

Год назад он уже был героем, причем отрицательным, нашей программы. Тогда героизм заключался в обмане минчанки Тамары Юстимчук, которая также заказала у Южика шкаф-купе. Тогда Александр Южик выступал не как индивидуальный предприниматель, а как директор фирмы «Алертем». Но работал по той же схеме.

Мы решили выяснить, чем закончилась история Тамары Ивановны.

Тамара Юстимчук:

Претензии все ему предъявила. В результате пришлось обратиться в Первомайский суд. По решению суда, Южик должен был выплатить 7.652 тысячи рублей, но по сей день ничего не выплатил.

Судебный исполнитель объясняет это просто: ООО «Алертем» сейчас ликвидируется, и Тамара Ивановна далеко не первая в очереди среди тех, кому фирма задолжала.

Юрий Перевозков, заместитель председателя ОО «Правозащита»:

Если у имеющегося юридического лица имущества, которое может быть установлено в процессе, не хватит на погашение всех задолженностей, то никаких денежных средств она, скорее всего, не получит.

Удивительно, но факт. Гражданин Южик занимается сомнительным бизнесом, разводит, что называется, народ на деньги и выходит сухим из воды. Так можно бесконечно объявлять себя банкротом, ликвидировать предприятия и открывать новые. И так до бесконечности...

Похоже, в истории Тамары Ивановны Южик выйдет сухим из воды. Но вернемся к проблемам Надежды Петровны Нестеровой. Неужели ей, как и Тамаре, тоже остается только смириться?

Надежда Нестерова:

Кто нам это все исправит?

В любом случае, побороться за 15 миллионов стоит. И то, что неизвестен адрес Южика, по которому следует послать претензию, не проблема.

Елена Мойсейчик, юрист:

В данном случае я бы посоветовала потребителю обратиться в Управление единой государственной регистрации юридических лиц Министерства юстиции Республики Беларусь, город Минск, Кальварийская, 1, 705 кабинет. Там по заявлению потребителя выдадут данные на этого индивидуального предпринимателя, в том числе и место его регистрации. Дальнейшие действия потребителя, в соответствии с Законом Республики Беларусь о Защите прав потребителя, потребитель обязан обратиться к исполнителю со своими претензиями в письменном виде: направить данное письмо с уведомлением по адресу, который он получит в данном Управлении.

Если в течение 14 дней Южик не отреагирует, Надежда Васильевна вправе будет подать на него в суд. Там, помимо всего прочего, с него взыщут компенсацию морального вреда и неустойку за каждый день просрочки удовлетворения требований.

Елена Мойсейчик, юрист:

Если гражданин решит обращаться через Общественное Объединение по защите прав потребителя, то еще с исполнителя будет взыскан стопроцентный штраф.

Но нет никаких гарантий, что сам индивидуальный предприниматель Южик не окажется таким же банкротом, как и его предыдущее детище - ООО «Алертем».

Поэтому, даже выиграв суд, Надежда Петровна Нестерова может оказаться ни с чем. Скорее всего, окажется, что господин Южик гол как сокол и взять с него нечего.

К сожалению, сейчас в Беларуси потребитель никак не может проверить чистоплотность предпринимателя. Разве что кто-то в интернете оставил свой отрицательный отзыв. Но это капля в море. И, тем не менее, пробовать стоит, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.