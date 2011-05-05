Минская «Евроавтошкола» (Беларусь) продолжает обманывать курсантов. «Добро пожаловаться» проводит очередное расследование

В начале ноября прошлого года в нашей программе вышел сюжет о минской автошколе «Евроавтошкола». Похоже, герои этого сюжета его не смотрели: на горячую линию телеканала стали звонить очередные несостоявшиеся курсанты.

Суть истории была в следующем. Елизавета Цухло, Александр Сурдо и еще 25 курсантов в течение 5 месяцев обучения в «Евроавтошколе» никак не могли приступить к занятиям по вождению. Руководство автошколы ссылалось на внутренние проблемы, отсутствие топлива. Благодаря вмешательству съемочной группы «Добро пожаловаться» все наладилось.

Елизавета Цухло:

С вашей помощью, после того как программа вышла в эфир, решились все проблемы с автошколой «Евроавтошкола».

Александр Сурдо:

Благодаря вашей программе сразу же и директор зашевелился, и бухгалтер стал звонить, и зам объявился, которого не могли никогда поймать. В итоге мы все-таки попали в ГАИ.

Спустя полгода на горячую линию телеканала снова стали поступать звонки все с теми же жалобами на ту же автошколу.

Сергей:

Супруга пошла в автошколу. Занятия должны были начинаться в конце января-начале февраля, а до сих пор их нет. Полгруппы висит в воздухе, они даже машин не видели.

Наталья Стрельченко:

Учусь в «Евроавтошколе». Закончились занятия по теории, по практическому вождению так и не начинались.

Обычно срок обучения в автошколе составляет 3-3,5 месяца. Группа, в которой оказались Наталья Стрельченко, а также супруга Сергея, была сформирована в январе. Прошло 3 месяца, и наши герои недоумевают, почему занятия по вождению не начинаются.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Договор, заключенный между «Евроавтошколой» и курсантами, является договором возмездного оказания услуг. Согласно Гражданского законодательства, данный договор обязан предусматривать срок начала оказания услуги и срок окончания оказания услуги. Поскольку в данном договоре этого нет, я бы рекомендовал курсантам обратиться с письменным заявлением в адрес «Евроавтошколы» и установить срок окончания услуги.

Сейчас курсантам остается ждать продолжения занятий. Но сдать экзамены в ГАИ они смогут лишь при наличии у автошколы сертификата соответствия. Кстати, срок его действия в «Евроавтошколе» заканчивается 31 мая.

Александр Шут, начальник отдела организации подготовки водителей автомобилей УП «Белтехосмотр»:

Чтобы продлить срок действия сертификата соответствия или получить новый, юридическое лицо должно заблаговременно, не позднее чем за 3 месяца до срока его окончания, подать заявку в орган по сертификации. До настоящего времени заявки от «Евроавтошколы» по сертификации не поступало.

К нашему удивлению, выяснилось, что у «Евроавтошколы» есть так и несостоявшиеся выпускники. Кохно Анастасия и другие курсанты группы №0510 уже год не могут получить водительское удостоверение.

Анастасия Кохно:

Экзамен в ГАИ должен был быть 7 сентября, но его не было, поскольку у нас не было докатано вождение. Я бы посоветовало никому не обращаться в «Евроавтошколу», потому что год прошел, деньги уплачены, а я без прав.

Сергей Федорец:

«Евроавтошкола» нарушает заключенный с курсантами договор на оказание услуг по подготовке водителей. Даже установленный срок в 12 месяцев в настоящее время истек. Я бы рекомендовал курсантам обратиться с письменной претензией в адрес «Евроавтошколы» и требовать расторжения договора.

К сожалению, курсантам придется пройти обучение заново в другой автошколе.

Полгода назад мы смогли найти руководство «Евроавтошколы» и получить комментарий.

Владимир Бардиян, директор УП «Евроавтошкола»:

Я очень извиняюсь. В жизни бывают всякие ситуации. Думаю, автошкола как работала, так и будет работать.

При подготовке этого сюжета наши поиски не увенчались успехом. По юридическому адресу «Евроавтошколы» расположена совсем другая контора. Телефоны не отвечают или заблокированы. Возникает вопрос: «Почему «Евроавтошкола», не закончив обучение одних групп, продолжает набирать новые? Почему «Белтехосмотр» до сих пор не приостановил ее деятельность?» Десятки людей платят за обучение и месяцами ждут практических занятий.

Александр Шут:

На протяжении последнего года жалоб от учащихся ЧУП «Евроавтошкола» не поступало.

А раз нет жалоб, по мнению чиновников, нет и проблемы. Получается, что граждане во всем виноваты сами. Поэтому всем телезрителям мы рекомендуем более серьезно подходить к выбору автошколы. Если бы герои этого сюжета почитали отзывы в интернете о работе «Евроавтошколы», то вряд ли бы они связались с этой организацией. В любом случае сейчас им остается уповать либо на судьбу, либо на суд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Как получить права, если автошколе во время обучения не продлили сертификат?

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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