Аферист 2 года брал с водителей деньги за бесплатную дворовую стоянку!

Не отходя далеко от дома № 2 по ул. Белецкого, гражданин N стал взимать плату за стоянку автомобилей. Заметим — на бесплатной парковке! В 18 часов махинатор заступал на дежурство. Службу нес в салоне своей старенькой «Лады».

Олег Литвинко:

Два года назад у нас за домом на ранее бесплатной парковке появился охранник — якобы охранник — и начал требовать за охрану деньги. Раньше было 2 тысячи, теперь — 3 тысячи рублей.

За стоянку рассчитывались почти все. Рисковать никто не хотел.

Олег Литвинко:

Некоторым людям, которым отказывались платить ему, он пакостничает. У моего соседа подложили горлышко от разбитой бутылки под колесо. У меня дворники сняли за то, что я ему не заплатил. Прошу программу разобраться.

К месту парковки мы прибыли вечером и провели своеобразный следственный эксперимент с реальным водителем и скрытой съемкой. С восьмого этажа ближайшего дома.

Итак, опасения подтвердились. Гражданин N действительно организовал свой маленький бизнес. На стоянке помещается порядка 20 автомобилей, следовательно, за ночь мужчина зарабатывает около 60 000 рублей. В месяц выходит почти 2 миллиона.

Олег Литвинко:

Я лично у него спрашивал: «Есть ли у него лицензия, свидетельство, какой-нибудь подтверждающий документ». Он только руками разводил: не хочешь платить, ставь где-нибудь на другой улице.

Выходит, что деньги два года шли мимо бюджета города. Мы незамедлительно вызвали милицию.

Милиционер:

Есть информация, что вы здесь берете плату за стоянку автомобилей.

«Охранник»: Никогда не берем.

Милиционер:

То есть вы отрицаете? «Охранник»: Конечно. Корреспондент СТВ: Хорошо, мы снимали процесс передачи денег, как у вас парковался автомобиль и вам отдавали 3 тысячи рублей.

Милиционер:

Есть видеосъемка, аудиозапись. Что вы скажете по этому поводу? «Охранник»: Просто… Мы охраняем…

Милиционер:

Кто — мы?У вас есть официальные документы? «Охранник»: Нету ничего…

Милиционер:

На каком основании вы тогда берете оплату? «Охранник»: Чисто так, по-человечески…

Вот так, по-человечески, в течение нескольких секунд господин N признался в незаконной предпринимательской деятельности. Далее последовало предложение продолжить разговор в отделении милиции.

Милиционер:

Будем разговаривать и устанавливать, на каком основании вы здесь занимаетесь такой деятельностью, и принимать соответствующие меры, согласно законодательству.

«Охранник»:

А может не надо?

Милиционер:

Надо! Пойдемте!

Правонарушитель задержан. Правда, до окончания расследования назвать фамилию господина N в милиции нам отказались, зато сообщили, что решать судьбу лжехозяина парковки за незаконную предпринимательскую деятельность будет Налоговая инспекция. Именно туда в ближайшее время и передадут его дело.

Илья Панков, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

Административная ответственность за такую деятельность установлена в размере штрафа до 100 базовых величин. В случае, если гражданин в результате такой деятельности получил доход в крупном размере, то есть в сумме в 250 и более раз превышающий размер базовой величины, гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности.

Максимальное наказание в данном случае предусматривается в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Спустя несколько дней мы снова приехали на ул. Белецкого. Количество машин на уже бесплатной автостоянке заметно увеличилось. Два года автовладельцы платили аферисту деньги за и так бесплатную парковку. А ведь достаточно было всего лишь набрать 102, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Лазарчик:

Спасибо большое программе «Добро пожаловаться» за то, что вы приехали и приняли меры, и мы теперь спокойно можем ставить свои машины и не опасаться за их состояние, и не надо больше никому платить денег.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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