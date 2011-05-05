Аферист 2 года брал с водителей деньги за бесплатную дворовую стоянку!

Олег Литвинко:
Два года назад у нас за домом на ранее бесплатной парковке появился охранник — якобы охранник — и начал требовать за охрану деньги. Раньше было 2 тысячи, теперь — 3 тысячи рублей.
За стоянку рассчитывались почти все. Рисковать никто не хотел.
Олег Литвинко:
Некоторым людям, которым отказывались платить ему, он пакостничает. У моего соседа подложили горлышко от разбитой бутылки под колесо. У меня дворники сняли за то, что я ему не заплатил. Прошу программу разобраться.
К месту парковки мы прибыли вечером и провели своеобразный следственный эксперимент с реальным водителем и скрытой съемкой. С восьмого этажа ближайшего дома.
Итак, опасения подтвердились. Гражданин N действительно организовал свой маленький бизнес. На стоянке помещается порядка 20 автомобилей, следовательно, за ночь мужчина зарабатывает около 60 000 рублей. В месяц выходит почти 2 миллиона.
Олег Литвинко:
Я лично у него спрашивал: «Есть ли у него лицензия, свидетельство, какой-нибудь подтверждающий документ». Он только руками разводил: не хочешь платить, ставь где-нибудь на другой улице.
Выходит, что деньги два года шли мимо бюджета города. Мы незамедлительно вызвали милицию.
Милиционер:
Есть информация, что вы здесь берете плату за стоянку автомобилей.
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- «Охранник»:
- Никогда не берем.
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Милиционер:
- То есть вы отрицаете?
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- «Охранник»:
- Конечно.
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- Корреспондент СТВ:
- Хорошо, мы снимали процесс передачи денег, как у вас парковался автомобиль и вам отдавали 3 тысячи рублей.
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Милиционер:
- Есть видеосъемка, аудиозапись. Что вы скажете по этому поводу?
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- «Охранник»:
- Просто… Мы охраняем…
Милиционер:
- Кто — мы?У вас есть официальные документы?
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- «Охранник»:
- Нету ничего…
Милиционер:
- На каком основании вы тогда берете оплату?
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- «Охранник»:
- Чисто так, по-человечески…
Вот так, по-человечески, в течение нескольких секунд господин N признался в незаконной предпринимательской деятельности. Далее последовало предложение продолжить разговор в отделении милиции.
Милиционер:
Будем разговаривать и устанавливать, на каком основании вы здесь занимаетесь такой деятельностью, и принимать соответствующие меры, согласно законодательству.
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- «Охранник»:
А может не надо?
Милиционер:
Надо! Пойдемте!
Правонарушитель задержан. Правда, до окончания расследования назвать фамилию господина N в милиции нам отказались, зато сообщили, что решать судьбу лжехозяина парковки за незаконную предпринимательскую деятельность будет Налоговая инспекция. Именно туда в ближайшее время и передадут его дело.
Илья Панков, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:
Административная ответственность за такую деятельность установлена в размере штрафа до 100 базовых величин. В случае, если гражданин в результате такой деятельности получил доход в крупном размере, то есть в сумме в 250 и более раз превышающий размер базовой величины, гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности.
Максимальное наказание в данном случае предусматривается в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Спустя несколько дней мы снова приехали на ул. Белецкого. Количество машин на уже бесплатной автостоянке заметно увеличилось. Два года автовладельцы платили аферисту деньги за и так бесплатную парковку. А ведь достаточно было всего лишь набрать 102, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Павел Лазарчик:
Спасибо большое программе «Добро пожаловаться» за то, что вы приехали и приняли меры, и мы теперь спокойно можем ставить свои машины и не опасаться за их состояние, и не надо больше никому платить денег.
Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
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