Обязан ли новый владелец квартиры оплачивать долг за свет предыдущего хозяина?

Четыре месяца назад пенсионер Сидоров купил в Минске квартиру на улице Пожарских. Но не успел насладиться новосельем, как «Энергосбыт» «перекрыл ему кислород» — отключил электричество за долги бывшего хозяина.

Не выдержав бытовых тягот и устав от перепалок с «Энергосбытом», Владимир Васильевич обратился в программу «Добро пожаловаться» за помощью. Однако от съемки пенсионер категорически отказался.

Действительно интересно, кто должен оплачивать долги прежних хозяев квартиры. Представители «Энергосбыта» уверены, что поступили правомерно, отключив свет новому владельцу недвижимости.

Галина Жинко, начальник Минского отделения «Энергосбыт» по работе с населением:

В случае продажи, дарения квартиры, дома установленная задолженность, оставшаяся после вступления в силу договора купли-продажи, взыскивается с нового владельца. Об этом должны предупреждаться все потребители.

Однако гражданин Сидоров об этом правиле не знал.

Алесь Хмыль, юрист:

Сложилась интересная ситуация. Согласно законодательству, причиненные убытки в данном случае должен доказывать «Энергосбыт», а не потребитель. В статье 354 Гражданского кодекса Республики Беларусь указывается: «Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, не допускается». Статья 364 свидетельствует о том, что «Должник обязан возместить убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства».

Правила, которые установил «Энергосбыт» для себя, не соответствуют законодательству Республики Беларусь. Поэтому соответствующие организации должны в этом разобраться. Суд будет на стороне гражданина Сидорова.

Я, как юрист, понимаю, что «Энергосбыт» придумал эти правила для того, чтобы самому не работать. В данном случае они должны найти старого хозяина и с него взыскать долг.

Кстати, проблема раздулась из-за 300 тысяч рублей. Но почему человек должен оплачивать за потребленную кем-то когда энергию?

Итак, Владимир Васильевич категорически отказывается оплачивать чужой долг. Однако свою правоту гражданин Сидоров решил доказывать спустя три месяца с момента покупки квартиры. Однако теперь, спустя время, доказать, что долг не его — проблематично.

Галина Жинко, начальник Минского отделения «Энергосбыт» по работе с населением:

Когда образовалась задолженность? При проживании старого или нового жильца? Этот факт не зафиксирован.

Хочется дать важный совет тем, кто приобрел или собирается приобрести недвижимость. Не откладывая в долгий ящик, сразу после оформления документов через агентство недвижимости нужно заключить договора с «Энергосбытом», «МинГазом» и «Водоканалом».

Галина Жинко:

При получении, купле-продаже квартиры гражданин обязан придти в энергоснабжающую организацию для заключения договора на электроснабжение.

Гражданин Сидоров нарушил это положение.

Галина Жинко:

В период с момента купли-продажи и заключения договора прошло почти четыре месяца.

Обратись Сидоров сразу с такими показаниями счетчиков в «Энергосбыт», было бы ясно, что за пару дней счет в 300 тысяч за свет неправдоподобен. Но адвокат Владимира Васильевича считает, что и за 4 месяца он не мог истратить столько электроэнергии. Странно и то, что показания по данному адресу несколько лет вообще не снимались.

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