Можно ли вернуть автосвечи в магазин, если они не подошли для машины?

Иная деталь для авто и стоит-то недорого — куда дороже расход нервных клеток.

Алексей Калеко:

При очередном ремонте машины решил поменять свечи. Обратился в магазин на ул. Некрасова. Предъявил продавцу оригинальную свечу. Продавец мне посоветовал недорогие свечи, сказав, что они подходят для моей машины.

Попытка установить новые свечи успехом не увенчалась — машина даже не завелась. С уверенностью, что без проблем заменит неподходящий товар, Александр обратился к продавцу.

Александр Калеко:

Продавец сказал, что я должен предъявить заключение СТО, что свечи являются нерабочими. Вернуть деньги он отказался.

Юрий Воропай, юрист ОО «Минское общество потребителей»:

Свечи являются товаром, который не включен в перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. Если не истек 14-дневный срок с момента покупки и товар не был в эксплуатации, то свечи можно вернуть.

Назвать эксплуатацией установку свечей нельзя. Ведь нельзя же назвать, к примеру, примерку обуви в магазине эксплуатацией. Вот если бы автомобиль хотя бы завелся — тогда другое дело.

Юрий Воропай:

Требование продавца предоставить заключение СТО неправомерно. Если исходить из того, что человек предоставлял образец свечей, которые ему нужны, то можно говорить о продаже товара, который не соответствует ассортименту. Требования потребителя о замене правомерны.

Кстати, после нашего вмешательства спор «кто прав, кто виноват» разрешился очень быстро.

Александр Калеко:

После обращения на горячую линию телеканала СТВ директор магазина вернул мне деньги. Благодарим за помощь.

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